ماذا يحدث للجسم عند تناول الزعتر؟

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رياض - احمد صلاح - الزعتر هو عشب عطري يمكن استخدامه لإضافة نكهة ورائحة إلى الوصفات، كما يتمتع بخصائص مهدئة ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة وطاردة للبلغم وقاتلة للبكتيريا، وبالتالي يستخدم لتحسين الحالة المزاجية وعلاج حالات مثل السعال وحب الشباب.

فوائد الزعتر

1. مكافحة السعال

الزعتر غني بالمركبات العضوية ذات التأثير المضاد للالتهابات والطارد للبلغم والسعال، مثل الكارفاكرول وγ-terpinene. تساعد هذه المركبات على التخلص من البلغم الزائد من الجهاز التنفسي ومكافحة السعال الناجم عن نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية والربو والتهاب الحلق أو السعال الديكي.

2. إدارة ضغط الدم

تعتبر التربينويدات الموجودة في الزعتر، مثل الثيمول وα-تيربينول، مركبات عضوية ذات تأثير مضاد لارتفاع ضغط الدم تتحكم في ارتفاع ضغط الدم وتمنعه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المركبات العضوية الموجودة في الزعتر لها أيضًا تأثير مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، مما يساعد في الحفاظ على صحة الشرايين وتسهيل الدورة الدموية، كما تعمل على تنظيم ضغط الدم.

3. الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

تتمتع التربينويدات الموجودة في الزعتر بتأثير مضاد للأكسدة قوي، مما يقلل من الضرر الذي يمكن أن تسببه الجذور الحرة للخلايا السليمة، وهذا يحافظ على صحة الأوعية الدموية ويمنع أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية أو تصلب الشرايين أو السكتة الدماغية.

بالإضافة إلى ذلك، تمنع التربينويدات أيضًا أكسدة الخلايا الدهنية، مما يساعد على التحكم في مستويات الكوليسترول “الضار” (LDL) وزيادة الكوليسترول “الجيد” (HDL) في الدم.

4. مكافحة القلق والتوتر