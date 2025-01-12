ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة بالحليب في الصباح؟

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رياض - احمد صلاح - يعتبر الحليب والقهوة من المشروبات الشعبية والمفيدة، ويعتبر الحليب مفيدًا بسبب محتواه من الكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين د والبروتين.

ومع ذلك، فإن القهوة بحد ذاتها غنية بمضادات الأكسدة، والبوليفينول، والتي تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، والذي يؤدي إلى الالتهاب.

كما يساعد هذا المشروب العديد من الأشخاص على تجاوز الصباح، ويمكن أن يحسن المزاج، ويزيد النشاط العقلي، كما أن الحليب لا يؤثر على محتوى الكافيين وتأثيراته.

وتشير الدراسات إلى أن إضافة الحليب إلى القهوة يقلل من خاصيتها المضادة للأكسدة.

كما تشير دراسات أخرى أيضًا إلى أن إضافة الحليب إلى القهوة لا يؤثر على فوائد البولي فينول، وعلى العكس من ذلك، فإن إضافة الحليب إلى القهوة قد يؤثر بشكل إيجابي على تقليل الالتهاب.

ومن المهم أن تتذكر أن الحليب يزيد من محتوى السعرات الحرارية في المشروب، حيث يحتوي الأمريكانو (موكا مثلج بالشوكولاتة البيضاء) على 9 سعرات حرارية، بينما يحتوي اللاتيه على 90-100 سعر حراري.

القهوة على معدة فارغة

يخشى كثير من الأشخاص أن يؤدي تناول القهوة مع الحليب على معدة فارغة إلى انخفاض امتصاص الكالسيوم والحديد، إلا أن خبراء التغذية لم يجدوا دراسات تؤكد ذلك.

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من نقص الحديد أو فقر الدم؛ فمن المستحسن بالفعل شرب القهوة بعد ساعة على الأقل من تناول الطعام.