انت الأن تتابع خبر "سر جمال البنات في الهند".. طريقة رهييبة لعمل كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد بمكون واحد فقط!! .. اسحري جوزك بجمالك !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشعر المجعد والخشن يمكن أن يكون تحديًا كبيرًا للكثيرين، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على نعومته ولمعانه قد نلجأ إلى العلاجات الكيماوية أو المنتجات التجارية التي تحتوي على مواد قد تكون ضارة على المدى الطويل و لكن هناك طريقة طبيعية وآمنة تمامًا لفرد وتنعيم الشعر باستخدام مكون واحد فقط متاح في معظم المنازل: الجيلاتين.

طريقة تحضير كيراتين طبيعي باستخدام الجيلاتين:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الجيلاتين (يجب أن يكون الجيلاتين بدون أي إضافات)

1/2 كوب ماء دافئ

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون (اختياري للترطيب الإضافي)

1 ملعقة صغيرة من العسل (اختياري للحصول على تأثير مرطب إضافي)

طريقة التحضير:

تحضير الجيلاتين:

في وعاء صغير، ضع الجيلاتين وأضف إليه الماء الدافئ.

قم بتحريكه جيدًا حتى يذوب الجيلاتين تمامًا في الماء. اترك الخليط لمدة 5 دقائق ليتماسك.

إضافة الزيوت والمواد الأخرى:

بمجرد أن يذوب الجيلاتين ويصبح سميكًا، أضف زيت جوز الهند أو زيت الزيتون (إذا كنت تستخدمه). يمكنك أيضًا إضافة العسل لترطيب الشعر بشكل أفضل.

امزج المكونات معًا حتى تحصل على خليط ناعم.

تطبيق الخليط على الشعر:

قبل تطبيق الخليط، تأكد من أن شعرك نظيف وجاف أو مبلل قليلًا. يمكنك غسله بشامبو خفيف قبل استخدام الخليط.

قسم شعرك إلى أجزاء صغيرة لتسهيل توزيع الخليط.

استخدم فرشاة أو يديك لتوزيع الخليط بشكل متساوٍ على جميع خصلات الشعر، بدءًا من الجذور حتى الأطراف. تأكد من تغطية الشعر بالكامل.

التغطية والتدليك:

بعد تطبيق الخليط، غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو قبعة استحمام واتركي الخليط يعمل على شعرك لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

يمكنك تدليك فروة رأسك بلطف أثناء فترة الانتظار لزيادة امتصاص المكونات.

شطف الشعر:

بعد مرور الوقت المحدد، اشطف شعرك جيدًا بالماء الفاتر حتى تتخلص من جميع بقايا الخليط.

يمكنك استخدام بلسم خفيف لترطيب الشعر بعد المعالجة.

التجفيف والتصفيف: