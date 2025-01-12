انت الأن تتابع خبر " علامات غريبة في فمك".... ممكن تكشف عن نقص خطير في جسمك وانت مش واخد بالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد فيتامين د من العناصر الأساسية التي تلعب دوراً حيوياً في صحة الجسم، فهو مسؤول عن تعزيز امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، مما يساعد في بناء عظام قوية وحمايتها من التهديدات الصحية، لكن نقص هذا الفيتامين قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة تتجاوز تأثيره على العظام فقط، فقد يعكس الفم واللسان العديد من الأعراض التي تشير إلى نقص فيتامين د، مما يفتح الباب للبحث في كيفية تحديد هذا النقص من خلال علامات في اللسان.

اللسان كمرآة لصحتك:

يعرف العلماء أن نقص فيتامين د يرتبط بعدد من الأعراض التي قد تظهر في الفم، ومن أبرز هذه الأعراض “متلازمة الفم الحارقة”، يتسبب هذا في شعور حارق أو مؤلم في اللسان، والذي قد يمتد إلى باقي الفم، مما يؤدي إلى الإحساس بعدم الراحة والشعور بألم مستمر، ليس فقط الشعور بالحرقان هو ما يعاني منه الأشخاص الذين يعانون من هذا النقص، بل قد يواجهون أيضاً جفافاً في الفم وطعماً غريباً، مما يستدعي الاهتمام بهذه الأعراض فور ظهورها.

أسباب أخرى:

من المعروف أن هذه الأعراض لا ترتبط فقط بنقص فيتامين د، فقد يكون لها أسباب أخرى مثل التغيرات الهرمونية أو الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل السكري أو مشاكل الغدة الدرقية، كما يمكن أن تنجم عن تناول بعض الأدوية أو الإصابة بعدوى فموية، لذا من الضروري استشارة الطبيب المختص لتحديد السبب الحقيقي وراء تلك الأعراض.

التشخيص والعلاج: