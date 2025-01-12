انت الأن تتابع خبر مفيش اكل بصل تاني نهائيا.. خبيرة تغذية تحذر من تناول البصل الأخضر به سم قاتل يؤدي للوفاة.. اوعي تقربله تاني مهما حصل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر البصل من الخضروات الأساسية في العديد من الوجبات حول العالم ويستخدم في العديد من الأطباق بسبب نكهته المميزة وفوائده الصحية، ومع ذلك تحذر خبيرة تغذية من خطر تناول البصل الأخضر بشكل مفرط حيث يمكن أن يكون له تأثيرات سامة تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة قد تصل للوفاة في بعض الحالات، وفي هذا المقال سنتعرف على الأضرار المحتملة لتناول البصل الأخضر ومتى يجب تجنبه.

أضرار تناول البصل الأخضر