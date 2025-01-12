صحة

كنز من كنوز الدنيا...عشبة زي صديقك الوفي.. أوراق طبيعية مفعولها جبار في التخلص من الشيب بشكل هيفرحك!!

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رياض - احمد صلاح - تعتبر عشبة الميرمية من الأعشاب الهامة لصبغ الشعر باللون البني عند مزجها مع إكليل الجبل، مما يمنح الشعر لونا جميلا ومميزا لتحضير هذه الوصفة،

تحتاج إلى المكونات التالية:

  • كوب من الماء.
  • كمية مناسبة من أوراق الميرمية.
  • كمية مناسبة من أوراق إكليل الجبل.

طريقة التحضير

لتنفيذ وصفة الميرمية لصبغ الشعر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

  • أولاً، قم بغلي أوراق الميرمية مع إكليل الجبل في الماء لمدة 45 دقيقة.
  • بعد الغلي، اترك الخليط جانبًا حتى يتخمر جيدًا.
  • ثم اتركه ليبرد تمامًا.
  • بعد ذلك، قم بتوزيع المزيج على الشعر بشكل جيد.
  • اترك الخليط على الشعر لمدة ساعة على الأقل.
  • أخيرًا، اشطف الشعر بالماء الفاتر للحصول على اللون البني الجميل.

فوائد الميرمية للشعر

تتمتع الميرمية بالعديد من الفوائد المهمة لصحة الشعر، ومنها:

  • تحفيز نمو الشعر وتقوية بصيلاته.
  • تقليل تساقط الشعر بفضل خصائصها التي تعزز الدورة الدموية في فروة الرأس.
  • مكافحة القشرة بفضل قدرتها على محاربة البكتيريا والفطريات، مما يساعد في تقليل التهيج.
  • تحسين صحة فروة الرأس وتهدئتها.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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