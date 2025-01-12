كنز من كنوز الدنيا...عشبة زي صديقك الوفي.. أوراق طبيعية مفعولها جبار في التخلص من الشيب بشكل هيفرحك!!

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رياض - احمد صلاح - تعتبر عشبة الميرمية من الأعشاب الهامة لصبغ الشعر باللون البني عند مزجها مع إكليل الجبل، مما يمنح الشعر لونا جميلا ومميزا لتحضير هذه الوصفة،

تحتاج إلى المكونات التالية:

كوب من الماء.

كمية مناسبة من أوراق الميرمية.

كمية مناسبة من أوراق إكليل الجبل.

طريقة التحضير

لتنفيذ وصفة الميرمية لصبغ الشعر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

أولاً، قم بغلي أوراق الميرمية مع إكليل الجبل في الماء لمدة 45 دقيقة.

بعد الغلي، اترك الخليط جانبًا حتى يتخمر جيدًا.

ثم اتركه ليبرد تمامًا.

بعد ذلك، قم بتوزيع المزيج على الشعر بشكل جيد.

اترك الخليط على الشعر لمدة ساعة على الأقل.

أخيرًا، اشطف الشعر بالماء الفاتر للحصول على اللون البني الجميل.

فوائد الميرمية للشعر

تتمتع الميرمية بالعديد من الفوائد المهمة لصحة الشعر، ومنها: