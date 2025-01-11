انت الأن تتابع خبر أقوي من إبر الأنسولين بمليون مرة .. مشروب صحي كالسحر يخفض مستويات السكر في غضون 30 دقيقة .. معجزة ربانية لمرضي السكر!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مرض السكري هو حالة تتميز بانخفاض مستويات السكر في الدم، وهو ما لا يستطيع الجسم التعامل معه بكفاءة ، ومع ذلك قد يسهم تناول فاكهة واحدة في تنظيم إنتاج الأنسولين وخفض مستويات السكر المرتفعة في الدم، وفق ما أوردت صحيفة “إكسبريس” البريطانية ،ويحتوي عصير التوت على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين أ، هـ، ج، والتي ثبت أنها تعمل على خفض الدهون الثلاثية ومنع أضرار الجذور الحرة المرتبطة بكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ، وقد تساعد هذه المركبات الحيوية أيضا في تقليل أكسدة الكوليسترول السيئ والذي يسبب تراكم خطير للكوليسترول على جدران الشرايين وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب .

وكشف دراسة نشرت في مجلة Obesity

أجراها باحثون بريطانيون على 32 شخص بالغ تتراوح أعمارهم بين 20 و60 عاما ، ومن بين المشاركين كان 21 منهم مصابين بمرض السكري ومقاومة الأنسولين، وتم توزيع وجبات إفطار مختلفة على المشاركين بشكل عشوائي، كل منها تتكون من كمية مختلفة من التوت ، وتم سحب دم المشاركين بعد نصف ساعة من تناول الطعام، ثم كل ساعة لمدة ثماني ساعات أخرى.

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