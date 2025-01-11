ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز البني؟

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رياض - احمد صلاح - يقبل الكثير من الأشخاص على التخلص من الموز في صندوق القمامة، عندما تتحول قشرته الخارجية الصفراء إلى اللون البني، لاعتقادهم أنه صار غير صالحًا للتناول .
هل الموز البني مضر؟
يمكن تناول الموز البني، طالما:
- لم تظهر عليه علامات التعفن.
- لم يكن قوامه بعد انتزاع القشرة طريًا جدًا أو لزجًا.
- لم تنبعث منه رائحة كريهة.
وعند تناول الموز البني الخالي من العلامات السابقة، يحصل الجسم على الفوائد التالية:
1- تقوية المناعة
- يتميز الموز البني بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة، التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي، فضلًا عن قدرتها الكبيرة على منع تلف الخلايا عن طريق تثبيط نشاط الشوارد الحرة بالجسم.
2- تعزيز صحة القلب
- يلعب الموز البني دورًا كبيرًا في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، بفضل قدرته على خفض الكوليسترول، بالإضافة إلى محتواه العالي من البوتاسيوم والماغنسيوم، اللذين يساهمان في ضبط ضغط الدم.
3- سهل الهضم
- يتميز الموز البني بسهولة هضمه، نتيجة لتحول النشا المتوفر به إلى سكر، مما يجعله مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز الهضمي.
4- مضاد للحموضة
- يتمتع الموز البني بخصائصه تساهم في حماية البطانة الداخلية للمعدة من الأحماض الضارة، علاوة على دوره الفعال في السيطرة على الحموضة.
5- الوقاية من السرطان
- يوفر الموز البني حماية كبيرة ضد الإصابة بالسرطان، ليس لخصائصه المضادة للأكسدة فقط، بل لاحتواء قشرته أيضًا على مادة تعرف باسم عامل النخر، يمنع الخلايا السرطانية من النمو والانتشار بالجسم.
- وجد الباحثون أن البقع السوداء الموجودة على الجزء الداخلي من الموز البني تنتج Tumor Necrosis Factor، وهي مادة تعمل على تكسير الخلايا المسببة للسرطان.
6- تخفيف آلام العضلات
- لا يساعد البوتاسيوم المتوفر في الموز البني على تعزيز صحة القلب فقط، بل يساهم أيضًا في تخفيف آلام العضلات، نظرًا لخصائصه المضادة للتشنجات العضلية ، ومع ذلك يعاب على الموز البني احتوائه على مستويات مرتفعة من السكريات، مما يؤدي إلى:
- ارتفاع سكر الدم، مما يؤثر سلبًا على مرضى السكري.
- زيادة الوزن، خاصةً عند الإفراط فيه.