صحة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز البني؟

0 نشر
0 تبليغ

انت الأن تتابع خبر ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز البني؟ والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يقبل الكثير من الأشخاص على التخلص من الموز في صندوق القمامة، عندما تتحول قشرته الخارجية الصفراء إلى اللون البني، لاعتقادهم أنه صار غير صالحًا للتناول .

هل الموز البني مضر؟

يمكن تناول الموز البني، طالما:

  • لم تظهر عليه علامات التعفن.
  • لم يكن قوامه بعد انتزاع القشرة طريًا جدًا أو لزجًا.
  • لم تنبعث منه رائحة كريهة.

وعند تناول الموز البني الخالي من العلامات السابقة، يحصل الجسم على الفوائد التالية:

1- تقوية المناعة

  • يتميز الموز البني بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة، التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي، فضلًا عن قدرتها الكبيرة على منع تلف الخلايا عن طريق تثبيط نشاط الشوارد الحرة بالجسم.

2- تعزيز صحة القلب

  • يلعب الموز البني دورًا كبيرًا في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، بفضل قدرته على خفض الكوليسترول، بالإضافة إلى محتواه العالي من البوتاسيوم والماغنسيوم، اللذين يساهمان في ضبط ضغط الدم.

3- سهل الهضم

  • يتميز الموز البني بسهولة هضمه، نتيجة لتحول النشا المتوفر به إلى سكر، مما يجعله مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز الهضمي.

4- مضاد للحموضة

  • يتمتع الموز البني بخصائصه تساهم في حماية البطانة الداخلية للمعدة من الأحماض الضارة، علاوة على دوره الفعال في السيطرة على الحموضة.

5- الوقاية من السرطان

  • يوفر الموز البني حماية كبيرة ضد الإصابة بالسرطان، ليس لخصائصه المضادة للأكسدة فقط، بل لاحتواء قشرته أيضًا على مادة تعرف باسم عامل النخر، يمنع الخلايا السرطانية من النمو والانتشار بالجسم.
  • وجد الباحثون أن البقع السوداء الموجودة على الجزء الداخلي من الموز البني تنتج Tumor Necrosis Factor، وهي مادة تعمل على تكسير الخلايا المسببة للسرطان.

6- تخفيف آلام العضلات

  • لا يساعد البوتاسيوم المتوفر في الموز البني على تعزيز صحة القلب فقط، بل يساهم أيضًا في تخفيف آلام العضلات، نظرًا لخصائصه المضادة للتشنجات العضلية ، ومع ذلك يعاب على الموز البني احتوائه على مستويات مرتفعة من السكريات، مما يؤدي إلى:
  • ارتفاع سكر الدم، مما يؤثر سلبًا على مرضى السكري.
  • زيادة الوزن، خاصةً عند الإفراط فيه.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا