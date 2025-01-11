طريقة عمل كريم البانثينول والقهوة لشد وتبييض الجسم والبشرة وازاله التجاعيد تفتيح فوري

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رياض - احمد صلاح - طريقة عمل كريم البانثينول والقهوة لشد وتبييض الجسم والبشرة والتي تحتاجها كل عروس لتنظيف البشرة قبل الزفاف وتفتيح البشرة والقضاء على سواد المهبل أو الإبط، ومع ذلك، إذا قمنا بالحديث عن القهوة، بالإضافة إلى رائحتها، فإن لها أيضًا الكثير من الفوائد ذات أهمية كبيرة، لذلك، يختلف طعم ومذاق معظم الناس في الصباح، لكن قلة من الناس يعرفون أهمية استخدام خلطات وصيغ طبيعية معينة لتبييض الجسم والبشرة.

طريقة عمل كريم البانثينول والقهوة لشد وتبييض الجسم والبشرة

المكونات المستخدمة في هذه الوصفة:

ملعقتان من القهوة.

قرفة.

ثلاث ملاعق كريم البانثينول.

ملعقة عسل ابيض.

طريقة تجهيز هذه الوصفة

نضع القهوة ونضيف إليها القرفة وعليها كريم البانثينول، ثم نضيف العسل الأبيض تدريجياً.

امزج كل العناصر جيدًا وضعها في مكان أغمق من الجسم.

يجب أن تنتظر من 20 دقيقة إلى 40 دقيقة، ثم تغسل بشرتك.

يجب أن يكرر هذا القناع عدة مرات.

يمكن للبانثينول أيضًا القضاء على اسمرار الجسم وتقليل الجلد الميت على الجلد.

يمكن للقناع أيضًا أن ينعم ويفتح البشرة بسرعة فائقة.

يمكن لهذا القناع القضاء على المسام المتضخمة.

ويزيل الشوائب الموجودة في الجلد.

تبييض الوجه والجسم بكريم البانثينول والنشا

المكونات المستخدمة في الوصفة:

معلقتين من النشا.

معلقتين من القهوة سريعه الذوبان.

ماء ورد.

زيت جونسون معلقه كبيرة.

كريم البانثينول.

طريقة التحضير والاستخدام