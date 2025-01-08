انت الأن تتابع خبر "مصيبة بنعملها كل يوم".. حسام موافي يفجر مفاجأة عن ضرر تناول اللحوم في الجسم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ملايين حول العالم يفضلون أكل اللحوم يوميًا، وعلى الرغم من فوائدها الكثيرة والمتعددة، إلا أنه تم الاكتشاف مؤخرًا أن لها أضرارًا بالغة، والتي كشفها الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن مشكلة خطيرة تخص بتناول اللحوم.

مشاكل تناول اللحوم

وتحدث حسام موافي عن هذا الأمر خلال برنامجه “ربي زدني علمًا”، وقدم موافي تحذير من أن اللحوم تقوم بفرز مادة سامة تدعى “الأمونيا” بعد هضمها في الأمعاء.

وتعتبر مادة الأمونيا، كما ذكر الدكتور موافي مادة شديدة السمية وتشكل خطرًا كبيرًا على الدماغ، إذ إنها بعد دخولها إلى الجسم، تعمل الكبد على تحويلها إلى مادة أخرى أقل ضررًا تسمى “البولينا”، والتي يتم التخلص منها من خلال الكلى والبول.

أضرار بعد تناول اللحوم