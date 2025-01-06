انت الأن تتابع خبر سم مدمر في الفراولة!!.. صاحب محل فاكهة يكشف عن وجود سم قاتل في الفراولة.. اوعى تشتريها احسن هتدمر صحتك انت وأولادك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الفراولة من الفواكه المحبوبة واللذيذة التي تحتوي على فوائد صحية متعددة، لكنها قد تحتوي أيضًا على سموم نتيجة لاستخدام المبيدات الكيميائية أثناء زراعتها من المهم أن نكون حذرين عند شرائها وتناولها لضمان صحتنا وسلامتنا.

صاحب محل فاكهة يكشف عن وجود سم قاتل في الفراولة

تعتبر الفراولة من الفواكه المفضلة لدى الكثيرين، ولكنها قد تحمل بعض المخاطر الصحية بسبب استخدامها المفرط للمبيدات الكيميائية أثناء الزراعة تلك المبيدات قد تبقى على الفراولة حتى بعد غسلها، مما يشكل تهديدًا للصحة إذا تم تناولها بكميات كبيرة ورغم أنه من الصعب رؤية هذه المبيدات بالعين المجردة، إلا أنها تبقى داخل الثمار وتؤثر على صحة الإنسان.

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