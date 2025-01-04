انت الأن تتابع خبر حتي لو شايل هموم الدنيا كلها .. طعام بسيط إذا تناولته في العشاء يفرز هرمون النوم بكثرة ويعمل علي استرخاء الجسم تماما .. اعرفه حالا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إن كنت تعاني من مشكلات في النوم فقد تساعدك بعض الأطعمة في الحصول على النوم الجيد، إليك قائمة أطعمة تساعد على النوم، مع تطور الحياة وانتشار التكنولوجيا وتوسع الآفاق أصبح الكثير من الناس يعانون من قلة النوم بسبب الأرق والتعب والارهاق بسبب ضغط الحياة والتفكير، والعديد يفضل الذهاب للطبيب للحصول علي الأدوية والعقاقير التي تساعد علي النوم، يوجد مجموعة أطعمة تساعد على النوم، والتي سوف نتطرق لأبرزها إليها في ما يأتي.

أطعمة تساعد على النوم

أطعمة تساعد على النوم تتمثل في ما يأتي:

1. الكيوي

تمتاز فاكهة الكيوي بأنها غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن الصحية، ومن بينها:

فيتامين ج.

فيتامين هـ.

البوتاسيوم.

السيروتونين (Serotonin).

لذا يمتاز الكيوي بالعديد من الفوائد الصحية المختلفة، بما فيها المساعدة على النوم.

إذ وجدت دراسة علمية أن تناول حبتان من الكيوي قبل ساعة واحدة من النوم حّسن من سرعة الخلود إلى النوم، وزاد من ساعاته، كما كانت جودة النوم أفضل.

تجدر الإشارة إلى أنه من غير المعروف حتى الآن السبب وراء هذه العلاقة بين الكيوي وتحسين النوم، لكن يُعتقد أن محتواه من مضادات الأكسدة له علاقة بذلك.

كما قد يكون السبب ناتجًا عن علاجه لنقص مستويات الفولات فيه، إلى جانب احتوائه على مستويات عالية من السيروتونين.

2. منتجات الألبان

يقوم الكثيرين قبل النوم بشرب كوب من الحليب أو تناول بعض اللبن من أجل الخلود إلى النوم، لكن ما هي حقيقة هذا الموضوع؟

تصنف منتجات الألبان ضمن قائمة أطعمة تساعد على النوم، وذلك لأنها تحتوي على مادة تدعى التربتوفان (Tryptophan)، وهو نوع من أنواع الأحماض الأمينية التي تعزز النوم.

يجدر الذكر أن شرب كوب من الحليب الدافئ قبل النوم يمد الجسم بالقيم الغذائية المختلفة والمهمة لصحة أيضًا، مثل: الكالسيوم، وفيتامين د، والميلاتونين (Melatonin).

3. اللوز

يعد اللوز من المكسرات المفضلة لدى الكثيرين، ولحسن الحظ أن تناوله يعود بالفائدة الكبيرة على الجسم بما فيها المساعدة على النوم، وذلك بسبب احتوائه على:

مستويات مرتفعة من الميلاتونين، وهو هرمون مسؤول عن تنظيم النوم.

مستويات جيدة من كل من المغنيسيوم والكالسيوم، وهي معادن مرتبطة في إرخاء العضلات وتحسين جودة النوم.

يجدر التنويه أن اللوز يعد من الوجبات الخفيفة الصحية والتي تحتوي على مستويات جيدة من الدهون الصحية، ومستويات منخفضة من السكر، مما يعود ذلك بفائدة صحية جيدة للجسم.

4. الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة

في حال الرغبة بتناول أطعمة تساعد على النوم فيتم النصح باللجوء إلى مصادر الكربوهيدرات المعقدة، مثل: الحبوب الكاملة، والأرز البني.

هذا يعني أنه من المهم تجنب مصادر الكربوهيدرات البسيطة، مثل: الخبز والحلويات، إذ إن هذا النوع من الأطعمة يقلل من مستويات السيروتونين في الجسم، بالتالي يؤثر ذلك سلبًا على النوم.

5. أطعمة أخرى تساعد على النوم

إلى جانب الأطعمة المذكورة سابقًا، فإن هناك مجموعة أخرى من أطعمة تساعد على النوم، والتي تشمل ما يأتي:

شاي البابونج.

الجوز.

التوت.

الأسماك الدهنية، مثل: السلمون.

الخس.

الكيل.

الموز.

العسل.

البيض.

نصائح تساعدك على النوم

إلى جانب تناول أطعمة تساعد على النوم، فإن اتباع النصائح الآتية من شأنه أن يساعد على النوم أيضًا: