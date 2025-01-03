انت الأن تتابع خبر كوني مميزة بجمال شعرك وبريقه بوصفات هندية لفرد وتنعيم الشعر بالمنزل بالمكونات الطبيعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشعر المفرود الطويل حلم كل فتاة وسيدة؛ حيث يعاني العديد من الأشخاص من الشعر المجعد الذي يسبب لهم الحرج الشديد، لذلك يلجأ البعض منهم لشراء منتجات فرد الشعر التي تباع في محلات مستحضرات التجميل، وعلى الرغم من غلاء هذه المنتجات إلا أنها تسبب ضرر في فروة الرأس والشعر مع الاستخدام على المدى البعيد، والبعض الآخر منهم يلجأ للوصفات الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر وإطالته ومن أبرزها الوصفات الهندية؛ حيث تشتهر الهند بالشعر الطويل المفرود وهذا ما نقدمه لكم اليوم.

مكونات وصفة هندية لتنعيم الشعر

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

4 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

2 حبة من البيض.

علبة من الزبادي كبيرة الحجم.

طريقة التحضير