انت الأن تتابع خبر كوني مميزة بجمال شعرك وبريقه بوصفات هندية لفرد وتنعيم الشعر بالمنزل بالمكونات الطبيعية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الشعر المفرود الطويل حلم كل فتاة وسيدة؛ حيث يعاني العديد من الأشخاص من الشعر المجعد الذي يسبب لهم الحرج الشديد، لذلك يلجأ البعض منهم لشراء منتجات فرد الشعر التي تباع في محلات مستحضرات التجميل، وعلى الرغم من غلاء هذه المنتجات إلا أنها تسبب ضرر في فروة الرأس والشعر مع الاستخدام على المدى البعيد، والبعض الآخر منهم يلجأ للوصفات الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر وإطالته ومن أبرزها الوصفات الهندية؛ حيث تشتهر الهند بالشعر الطويل المفرود وهذا ما نقدمه لكم اليوم.
مكونات وصفة هندية لتنعيم الشعر
- 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- 2 ملعقة كبيرة من عسل النحل.
- 4 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- 2 حبة من البيض.
- علبة من الزبادي كبيرة الحجم.
طريقة التحضير
- قبل البدء في هذه الوصفة يغسل الشعر بشكل جيد بالشامبو المناسب لنوع شعرك.
- يجفف الشعر جيدًا بمنشفة قطنية برفق.
- يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلًا من البيض والزبادي ونخفق جيداً حتى يتم التخلص من التكتلات.
- ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون وزيت الخروع ونخفق جيداً حتى تتجانس المكونات.
- وفي الأخير نضيف العسل مع التقليب الجيد.
- يقسم الشعر إلى 4 أجزاء ثم نقوم بتطبيق الوصفة على الشعر من الجذور إلى الأطراف.
- تدلك فروة الشعر جيدًا حتى يصل الخليط إلى جميع أجزاء الشعر.
- يغطى الشعر بكيس من البلاستيك لمدة 3 ساعات.
- يغسل الشعر بالماء الفاتر بشكل جيد حتى يتخلص الشعر من بقايا الوصفة.
- ثم نقوم بغسل الشعر مرة أخرى حتى نتخلص من رائحة البيض.
- تكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.
- قدمنا لكم اليوم أبرز الوصفات البسيطة التي تعمل على فرد الشعر وتنعيمه بشكل طبيعي من أول استعمال وسوف تلاحظ الفرق.