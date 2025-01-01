دلكي بشرتك بالدلكة المغربية لتفتيح وتبييض البشرة وإزالة التصبغات والبقع الداكنة من أول أستخدام

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رياض - احمد صلاح - من أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة دون خوف ودون قلق هو إستخدام الدلكة المغربية لتفتيح البشرة التى من مكوناتها عناصر تتوافر فى كل منزل بأسعار تباع فى متناول الجميع، والتى تتمثل فى زيت اللوز المر والصابون المغربى والحليب والسدر المطحون والنشا، والدلكة المغربية هى عبارة عن خلطة من أعشاب وزيوت طبيعية، وتسخدمها كل الفتيات وبصفة خاصة العروس المقبلة على الزواج هم الأكثر إستخداما بوضعها على البشرة، ويمكن وضعها أيضا على الجسم لفركه وتدليكه فهى تعمل على تفتيح البشرة، وتخلص الوجه من البقع والتصبغات الداكنة التى تسبب للفتيات الإحراج والإزعاج، وتعمل الدلكة المغربية على تفتيح المناطق الحساسة الداكنة والسوداء.

وتعطى للبشرة الملمس الناعم

وتزيل كل آثار حب الشباب، وتزيل الخلايا الميتة، وتعمل على تنشيط الدورة الدموية فلا ننصح بإستخدام أى منتج صناعى يباع فى المحلات أو فى الأسواق بأسعار عالية جدا، ولكن تسبب فى إصابة الجلد ببعض الأمراض الجلدية فهذه المنتجات تعمل على إزالة طبقة من الجلد فتسبب فى إظهار بقع حمراء لذلك يجب أن نتجنبها ونبتعد عنها.

مكونات عمل الدلكة المغربية لتفتيح البشرة

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز المر

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من مبشور الصابون المغربي إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الحليب السائل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السدر المطحون

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زبدة الشيا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادى

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد

طريقة عمل الدلكة المغربية لتفتيح البشرة