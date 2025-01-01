انت الأن تتابع خبر "سر العناية بالبشرة في الشتاء".... وصفات طبيعية تمنحك النضارة والنعومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى العديد من النساء إلى إيجاد حلول طبيعية لتفتيح البشرة وترطيبها، خاصة في فصل الشتاء عندما تتعرض البشرة للجفاف الشديد نتيجة البرودة، مما يجعلها أكثر عرضة للتشقق والتقشر، هذا الجفاف قد يؤدي إلى ظهور طبقة قشرية على الوجه، مما يعطي البشرة مظهراً خشناً وغير مرغوب فيه، وللتغلب على هذه المشكلة، يلجأ البعض إلى استخدام مرطبات تجارية أو الخضوع لجلسات تنظيف للبشرة، إلا أن هذه الخيارات قد تحتوي على مواد كيميائية قد تضر البشرة، في المقابل، تفضل العديد من النساء استخدام الوصفات والزيوت الطبيعية التي توفر ترطيباً فعالاً وآمناً، في هذا المقال، سنعرض لكم مجموعة من هذه الوصفات الطبيعية وكيفية تطبيقها.

وصفة زيت جوز الهند للتخلص من جفاف البشرة

يعد مزيج زيت جوز الهند مع السكر من أبرز الوصفات الفعالة في ترطيب البشرة، بفضل احتوائه على العديد من العناصر المغذية التي تساعد في تغذية الجلد وإعادة الحيوية له، لعمل هذه الوصفة، يمكنكِ خلط ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند مع ملعقتين من السكر الأبيض الناعم، ثم تطبقين الخليط على البشرة باتباع الخطوات التالية

نقوم بخلط زيت جوز الهند مع السكر في وعاء صغير حتى تمتزج المكونات جيدًا، بعد ذلك، نوزع الخليط على البشرة باستخدام حركات دائرية لطيفة لمدة 20 دقيقة على الأقل، بعد مرور الوقت، يُغسل الوجه بالماء الفاتر ويُستخدم غسول مناسب للبشرة، للحصول على أفضل النتائج، يمكن تكرار هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

وصفة الموز والعسل لترطيب البشرة

تعد هذه الوصفة من بين أفضل الحلول الطبيعية لترطيب البشرة، إذ تعمل على تنظيف الوجه وتوحيد لونه، كما تساهم في تفتيح البشرة وتقليل الهالات السوداء بشكل فعال، لتحضيرها، كل ما تحتاجين إليه هو ثمرة موز ناضجة وملعقة من عسل النحل.

الخطوات كالتالي