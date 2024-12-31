طريقة صبغ الشعر بالحنة في المنزل بلون رائع وجميل بدون ضرر

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رياض - احمد صلاح - تسعى الكثير من السيدات إلى تغير لون شعرها، ولكن يأتي القلق من الصبغات التي تحتوي على مواد كيميائية، لذا في هذا المقال سوف نوفر لك سيدتي البديل صبغ الشعر بالحنة الطبيعية، وكيف تصبغي شعرك باللون التي تريدينه دون إتلاف شعرك وتجنب مشاكل الشعر من جفاف وتقصف وجفاف، سوف تحصلين على لون رائع وشعر صحي في نفس الوقت.

طريقة صبغ الشعر بالحناء باللون الأحمر

للحصول على اللون الأحمر نقوم بالاتي:

قومي بوضع في خليط الحنة كل من الشمندر والكركديه ملعقة كبيرة منهما، وذلك بشرط يكونوا مطحونين مع 3 ملاعق من الحنة مضاف إليها ملعقتين كبيرة من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة من خل التفاح.

نقوم بمزج الخليط، ثم يتم إضافة الماء حتى يصبح عجينة متماسكة، ثم يتم تركها قليلا لترتاح وضعيها على شعرك أطول وقت ممكن.

طريقة صبغ الشعر بالحنة للون الأسود

للحصول على اللون الأسود بالحنة نقوم بالاتي:

ضيفي إلى خليط الحنة كل من أوراق التوت والعنب الأسود 3 ملاعق من كل منهم مطحونين مع 3 ملاعق حناء وكوب واحد من منقوع التين المجفف.

نقوم بإضافة الماء حتى يصبح عجينة متماسكة وتركها قليلا لترتاح وضعيها على شعرك أطول وقت ممكن.

طريقة صبغ الشعر بالحنة للون الأشقر

للحصول على اللون الأشقر بالحنة نقوم بالاتي:

ضيفي إلى خليط الحنة 3 ملاعق كل من الكركم المطحون والحنة مع كوب من منقوع البابونج.

يتم إضافة الماء حتى يصبح عجينة متماسكة وتركها قليلا لترتاح وضعيها على شعرك أطول وقت ممكن.

ملاحظة هامة: