وصفة القرنفل للقضاء على الشيب والشعر الأبيض نهائيا وللابد في أقل من ساعة بدون رجوعة مرة أخرى

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رياض - احمد صلاح - القرنفل للقضاء على الشيب، تظل مشكلة ظهور الشعر الأبيض من أكثر الأمور التي تصيب الفتيات والسيدات بالقلق والانزعاج، بالرغم من حداثة سن بعضهن، بما يشعرهن بالإحراج أمام الآخرين، وخاصةً أزواجهن، وبناءاً على ذلك نستعرض لك بعض الطرق والحيل التي يمكنك الاستعانة بها في التخلص من مشكلة الشعر الأبيض في أقل وقت ممكن وبأرخص التكاليف، دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل أو محلات الكوافيرات، وتتضمن تلك الوصفات استخدام توابل القرنفل بشكل رئيسي إما بشكله المطحون أو السائل (زيت القرنفل)، وذلك نظراً لفعاليته في تحفيزه لإنتاج الصبغة المسئولة عن احتفاظ الشعر بلونه الأصلي، علاوةً على احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على إمداد بصيلة الشعر بالعناصر الغذائية التي تحتاجها، بما يمنع تساقطها، ويكسب الشعر مظهراً صحياً لامعاً وحيوياً.

كيفية استخدام القرنفل للقضاء على الشيب

المكونات

ملعقة من القرنفل المطحون.

كوب من الماء.

إناء مناسب الحجم.

طريقة التحضير

نقوم بخلط مطحون القرنفل مع الماء في إناء معدني مناسب الحجم، ونقلبهما جيداً، حتى يمتزجا.

نضع الإناء على النار على درجة حرارة متوسطة، وننتظر حتى يغلي الخليط تماماً.

نرفع الخليط من على النار، وانتظري حتى يبرد قليلاً.

نقوم بتصفية خليط القرنفل من الشوائب التي به.

نبدأ بفرد السائل الناتج على فروة الرأس حتى الأطراف.

ننتظر حتى تمر ساعتان، ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك.

كرري تلك الوصفة من مرة واحدة إلى مرتين أسبوعياً، حتى تلاحظي اختفاء الشعر الأبيض بشكل نهائي.

وصفة القرنفل وحبة البركة للقضاء على الشيب

ملعقة كبيرة من القرنفل.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

مقدار مناسب من الماء الساخن.

زجاجة رش.

طريقة التحضير