انت الأن تتابع خبر شعرك زي السلكه ومش عارفه تعملي ايه جبتلك الحل!!.. طريقه عمل كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن المجعد هيهفهف منك من جماله!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر كيراتين الموز من الحلول الطبيعية المثالية لفرد الشعر الخشن والمجعد، حيث يتمتع الموز بخصائص مغذية ومرطبة تساعد في تنعيم الشعر وتحسين مظهره، ويحتوي الموز على الفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تعزز صحة الشعر وتجعله أكثر مرونة ولمعانًا، بالإضافة إلى ذلك يعمل العسل وزيت جوز الهند أو زيت الزيتون على تغذية الشعر وتقويته، مما يعزز تأثير الكيراتين الطبيعي ويمنحه مظهرًا مفرودًا وناعمًا، ويمكن تحضير كيراتين الموز بسهولة في المنزل باستخدام مكونات طبيعية، مما يجعله خيارًا آمنًا وفعالًا بعيدًا عن المواد الكيميائية الضارة.

طريقة عمل كيراتين الموز لفرد وتنعيم الشعر

يُعد كيراتين الموز من الوصفات الطبيعية الفعالة لفرد الشعر المجعد والتخلص من خشونته، إليك كيفية تحضيره:

المكونات المطلوبة

1 ثمرة موز ناضجة.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من العسل.

خطوات التحضير