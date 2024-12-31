فوائد العرقسوس للبشرة متعددة تعرف عليها

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رياض - احمد صلاح - تعد فوائد العرقسوس للبشرة كثيرة ومتنوعة، حيث أنه من المشروبات المشهورة التي يتم تناولها في شهر رمضان المبارك، وله فوائد صحية لا حصر لها،

فوائد العرقسوس الصحية

هناك فوائد صحية متعددة يحصل عليها الإنسان عند تناول مشروب العرقسوس دوريًا، والتي من أبرزها ما يلي:

تقوية الجهاز المناعي مما يساعد في مقاومة العدوى والأمراض المختلفة.

التخلص من السموم التي تهاجم الكبد، وعلاج اعتلال الوظائف الكبدية المختلفة.

تقوية القلب والحفاظ عليه من الأمراض والنوبات المفاجئة.

ضبط نسبة الكوليسترول النافع في الدم وتقليل معدل الضار منه.

علاج مختلف مشاكل الجهاز الهضمي وعلاج عسر الهضم.

له فوائد للشعر والبشرة نظرًا إلى احتوائه على الزيوت الطبيعية وفيتامينات كثيرة ومعادن مختلفة.

فوائد العرقسوس للبشرة

يعود تناول العرقسوس بانتظام بفوائد كثيرة للبشرة، والتي تتلخص في التالي:

يعمل مشروب العرق سوس على ترطيب البشرة وتغذيتها، وذلك بفضل احتوائه على البوتاسيوم، الماغنيسيوم، الفوسفور، الصوديوم، والفيتامينات المتنوعة، بالإضافة إلى المعادن.

تفتيح البشرة وتوحيد لونها والتخلص من البقع الداكنة فيها، حيث يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة.

إعادة نضارة البشرة من خلال التخلص من الجلد الميت وتجديد الخلايا.

منع تصبغات البشرة نظرًا لاحتواء العرقسوس على مواد مضادة للالتهاب تقلل من إفراز إنزيم التيروزينار ومادة الميلانين المسبب الرئيسي للتصبغات.

علاج البثور وحب الشباب، نظرًا لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة تعمل على القضاء على الميكروبات والشوائب المسببة للحبوب.

التقليل من احمرار البشرة والالتهابات خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة والتعرض لأشعة الشمس الضارة، لذلك فإنه يدخل في تكوين الكثير من المستحضرات والكريمات الواقية من الشمس.

المركبات المضادة للأكسدة لها دور كبير في تأخير علامات التقدم في السن والوقاية من الشيخوخة المبكرة وتجاعيد البشرة.

ماسك العرقسوس لتجديد خلايا البشرة

يساعد ماسك العرق سوس في التخلص من الخلايا الميتة، حيث يتم استخدامه بالطريقة التالية:

مكونات الماسك

ملعقة من العرقسوس المطحون.

نصف ملعقة من الدقيق.

أربع ملاعق كبيرة من اللبن السائل.

طريقة الاستعمال