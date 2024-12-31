طريقة عمل كريم الملح والكركم الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد

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رياض - احمد صلاح - كريم الملح والكركم ، من الكريمات الطبيعية التي تمنح البشرة النضارة والنعومة ويزيل التجاعيد بشكل سريع، ويعطي الكريم مظهر جمالي للبشرة ويزيد من تألقها وجاذبيتها، ويساهم في تقشير الخلايا الميتة التي تسبب انكماش الجلد ويحافظ على ترطيبه ويحمي البشرة من الجفاف، يحتوي الكريم على مكونات طبيعية تساعد على تفتيح البشرة وتعيد لها صحتها وتجدد الخلايا التالفة ويعيد أصلحها من جديد، فهو غني بالماغنسيوم الذي يساعد على تهدئة البشرة، وهو من أفضل الكريمات المضادة للبكتيريا، فهو يحمل العديد من المواد المطهرة للبشرة والجلد، وهو من المقشرات الطبيعية التي تلعب دور مهم في شد الوجه وإزالة الجلد الميت

مكونات كريم الملح والكركم

سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية وهى كما يلي:-

ملعقة من الكركم.

ملعقة من جل الصبار.

2 ملعقة كبيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

ربع كوب من الماء العادي.

ربع كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الملح والكركم الرهيب في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء فارغ ونضعه على حمام ماء من البخار، ثم نضع به جميع المكونات ونقلبهم جيدًا.

ونستمر بالتقليب حتى تتجانس المكونات ويصبح الخليط مثل الكريم.

نقوم بوضع الكريم في علبة فارغة ونضعها في الثلاجة حتى يتماسك جيدًا.

بعد ذلك نخرج الكريم من الثلاجة ونقوم بدهن الوجه بالتساوي حتى يتشرب الخليط.

نتركه الكريم على البشرة لدة 20 دقيقة ثم نقوم بفركه وبعدها يتم غسله بالماء البارد حتى نحصل على نتائج مضمونة ومجربة.

ماسك الملح والكركم لتقشير الوجه

سوف نتعرف على تحضير الماسك بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر طبق صغير ونضع ملعقة من الملح الناعم، وملعقة من الكركم ونقلبهم مع بعض.

نقوم بوضع الماسك على الوجه ونتركه لمدة ساعة على الأقل ثم غسله بالماء البارد حتى نحافظ على نضارة البشرة.

فوائد الملح والكركم للبشرة

يحتوي الكركم والملح على العديد من العناصر الطبيعية التي تساعد على تغذية البشرة ومنحها النعومة والترطيب سوف نتعرف عليها من خلال مقالنا

هذا وهى كما يلي:-