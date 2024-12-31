انت الأن تتابع خبر “معجزة ربانية بكل المقاييس”.. عشبة جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم فوراً خلال 30 دقيقة || أقوى من إبر الأنسولين بمليون مرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المعجزات الربانية التي حيرت العلماء هي وجود عشبة فعالة تخفض مستوى السكر التراكمي في الدم بسرعة خلال 30 دقيقة حيث أشار الدكتور مون جيا تان من الأكاديمية الصينية للعلوم في شنغهاي وزملاؤه في مجلة (الكيمياء والأحياء) إلى أن الدراسات على الحيوانات والبشر أظهرت أن العشبة والمعروفة أيضا باسم (كمثرى البلسم) تقلل من مستوى السكر التراكمي في الدم، كما أضافوا أنه بعد هذه الدراسة لم يعد هناك ضرورة لبدائل الأدوية الحالية للسكري نظرا لآثارها الجانبية وفاعليتها المحدودة.

عشبة جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم