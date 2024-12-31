انت الأن تتابع خبر "ولا كان على البال ولا الخاطر" .. أطعمة هاتنزل الكولسترول والسكر في الدم لسابع أرض .. يارتني كنت عرفت المعلومة دي من زمان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكوليسترول والسكر في الدم مشكلتان شائعتان يمكن أن تؤثرا على الصحة العامة إذا لم تتم إدارتهما بشكل صحيح، إليك قائمة بأطعمة تساعد على تقليل الكوليسترول والسكر في الدم، مع فوائدها وطريقة استخدامها.

أهم الأطعمة التي تقلل الكوليسترول والسكر في الدم

الشوفان

الفوائد: يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان (بيتا جلوكان) التي تقلل من امتصاص الكوليسترول السيئ (LDL) وتساعد على تحسين حساسية الإنسولين.

طريقة الاستخدام: تناول كوبا يوميا كوجبة إفطار مع الحليب قليل الدسم أو الزبادي، ويمكن إضافة القرفة لتعزيز الفوائد.

المكسرات (مثل اللوز والجوز)

الفوائد: غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة، تساعد على تقليل الكوليسترول الكلي وتحسين مستويات السكر.

طريقة الاستخدام: تناول حفنة صغيرة (30 غراما) يوميا كوجبة خفيفة.

الأسماك الدهنية (مثل السلمون والتونة)

الفوائد: تحتوي على أوميغا-3 التي تخفض مستويات الدهون الثلاثية وتزيد من الكوليسترول الجيد (HDL)، وتحسن مقاومة الإنسولين.

طريقة الاستخدام: تناول وجبتين من الأسماك الدهنية أسبوعيا، مشوية أو مطهية على البخار.

البقوليات (مثل العدس والفاصوليا)

الفوائد: غنية بالألياف والبروتين النباتي، مما يساعد على تقليل الكوليسترول وتحسين استقرار السكر في الدم.

طريقة الاستخدام: أضفها إلى الحساء أو السلطات 3-4 مرات أسبوعيًا.

الأفوكادو

الفوائد: غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والبوتاسيوم، مما يساعد على تقليل الكوليسترول الضار وتحسين حساسية الإنسولين.

طريقة الاستخدام: تناوله كجزء من السلطة أو أضفه إلى شرائح الخبز الكامل.

الثوم

الفوائد: يحتوي على مركبات الكبريت التي تقلل من إنتاج الكوليسترول الضار وتخفض ضغط الدم.

طريقة الاستخدام: تناول فصا صغيرا يوميًا نيئا أو أضفه إلى الأطعمة المطهية.

الكرنب والبروكلي

الفوائد: غنيان بالألياف والمواد المضادة للأكسدة، مما يساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول وتنظيم مستويات السكر.

طريقة الاستخدام: تناولها مطهية على البخار أو مشوية مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.

القرفة

الفوائد: تقلل من مستويات السكر في الدم وتحسن حساسية الإنسولين.

طريقة الاستخدام: أضف نصف ملعقة صغيرة إلى الشوفان أو الشاي يوميًا.

زيت الزيتون البكر الممتاز

الفوائد: يحتوي على دهون صحية تقلل من الكوليسترول الضار وتدعم صحة القلب.

طريقة الاستخدام: استخدمه في السلطات أو الطبخ بكميات معتدلة يوميًا.

التفاح والتوت

الفوائد: يحتويان على ألياف (البكتين) ومضادات أكسدة تقلل الكوليسترول وتحسن مستويات السكر.

طريقة الاستخدام: تناول حصة واحدة من الفاكهة يوميًا كوجبة خفيفة.

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