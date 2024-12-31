طريقة عمل ماسك السكر وجيل الصبار لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

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رياض - احمد صلاح - يعتبر ماسك السكر وجيل الصبار ، من أفضل أنواع المسكات التي تساعد علي تفتيح البشرة ونضارتها، ويستخدم هذا الخليط لتخلص من البثور وحب الشباب، سوف يجعل هذا الخليط بشرتك خالية تماماً من أي عيوب، وللحصول علي بشرة صافية ونضرة مثل القمر يجب علي جميع السيدات استخدام هذا الخليط الرائع، لأنه يعمل علي إزالة الأوساخ والشوائب التي توجد في البشرة، ويعتبر جيل الصبار كنز من كنوز الطبيعة، لأنه يعمل علي إزالة أي خطوات أو تجاعيد أو بقع في الجسم خلال فترة قصيرة جداً، ويدخل هذا النوع من المسكات في عمليات التجميل، لأنه يعتبر مقشر طبيعي للبشرة، لأن الصبار يحتوي علي الكثير من مضادات الأكسدة، ويجب استخدام هذا الماسك مره أو مرتين في الأسبوع، ويجب علي كل سيدة استخدام هذا الخليط لأنه سوف يجعل بشرتك أصغر سنن، لأنه يعمل علي محاربة علامات الشيخوخة،

مكونات عمل ماسك السكر وجيل الصبار

سوف نتعرف علي مكونات عمل هذا الماسك الر ائع والمميز من خلال هذا المقال وهي كما يلي:-

معلقة كبيرة من جيل الصبار.

معلقة كبيرة من السكر الخشن.

معلقة صغيرة من ماء الورد.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة عمل ماسك السكر وجيل الصبار لتفتيح البشرة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم ونضع به معلقة السكر ومعلقة جيل الصبار ونقلبهم جيداً مع بعض حتي تتجانس المكونات.

ثم نضيف عليهم ماء الورد مع التقليب المستمر، ثم نضيف عصير الليمون ونقلب بسرعة حتي تتجانس كل المكونات.

نقوم بفرد الماسك علي بشرة نظيفة، ونتركه لمدة نصف ساعة حتي ينشف جيداً.

عندما ينشف الماسك نقوم بفركه بحركة دائرية ببطء، بعد إزالة الماسك نهائياً نغسل الوجه بالماء الفاتر للحصول علي أفضل النتائج.

فوائد ماسك السكر وجيل الصبار للبشرة

فوائد ماسك السكر وجيل الصبار للبشرة

سوف نتعرف علي أهم فوائد هذا الماسك الرائع في تفتيح وتنظيف البشرة ومن الشوائب وهي كما يلي:-

يعمل علي إزالة الرؤوس السوداء من البشرة.

يعالج الهالات السودة حول العين.

يزيل الشوائب والأوساخ من البشرة تماماً.

يجدد خلايا الجلد ويعطي البشرة حيوية.

يعمل علي تفتيح البشرة 10 درجات بشكل ملحوظ.

يعمل علي تضيق مسام الوجه الواسعة.

يعمل علي شد البشرة ونضارتها.

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