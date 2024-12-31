انت الأن تتابع خبر مدمر الدهون وصل.. مشروب سحري موجود في بيت هيخليك تساعد 10 كيلو في أسبوعين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف، يسعى الكثير من الناس إلى التخلص من الوزن الزائد الذي تراكم خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وعلى الرغم من عدم وجود “مشروب سحري” واحد لفقدان الوزن، إلا أن المشروبات تلعب دورًا مهمًا في إدارة الوزن، بحسب أليسا سمولين، اختصاصية تغذية مسجلة في نيويورك.

أفضل المشروبات لفقدان الوزن

وفقًا لتقرير نشرته “فوربس”، يمكن لبعض المشروبات التأثير على السعرات الحرارية اليومية، مستويات الجوع، ومعدل التمثيل الغذائي، وهي عوامل تؤثر على فقدان الوزن؛ وفي المقابل، هناك مشروبات مثل المشروبات المحلاة أو الغنية بالكريمة قد تزيد الوزن على المدى الطويل نتيجة احتوائها على سعرات حرارية مرتفعة.

1. الماء

شرب الماء من أبسط وأهم الوسائل لدعم فقدان الوزن. الجفاف يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الطاقة وزيادة احتمالية تناول الوجبات الخفيفة أو المشروبات عالية السعرات، وفقًا لتقييم عام 2019، يمكن للماء التأثير على الهرمونات المرتبطة بالجوع، مما يساعد على الشعور بالشبع.

شرب الماء قبل الوجبات يقلل من استهلاك السعرات الحرارية، دراسة في 2023 أشارت إلى أن البقاء رطبًا يرفع معدل التمثيل الغذائي، مما يزيد من حرق السعرات الحرارية يوميًا.

2. مخفوق البروتين

البروتين له تأثير حراري أعلى مقارنة بالكربوهيدرات أو الدهون، ما يزيد من حرق السعرات أثناء الهضم.

يساعد على تقليل الشهية ويزيد من الشعور بالشبع، مما يقلل الحاجة لتناول الوجبات، مراجعة عام 2021 في مجلة Nutrients أشارت إلى أن زيادة تناول البروتين يساهم في فقدان الوزن حتى مع ثبات السعرات الحرارية، دراسة أخرى أكدت تأثير البروتين على تقليل هرمون الجريلين، المسؤول عن تحفيز الجوع.

3. الشاي الأخضر