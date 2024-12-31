انت الأن تتابع خبر الشاي «الفتلة» فيه سم قاتل.. تحذير طبي يكشف علاقته بـ 3 أمراض خطيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يثار الكثير من الجدل حول تأثير أكياس الشاي الفتلة على الصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بالأمراض الخطيرة مثل السرطان ومشكلات الخصوبة وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري أمراض البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حضرة المواطن”، أن بعض أنواع أكياس الشاي الفتلة تغطى بطبقات بلاستيكية تسبب انتشار جزيئات بلاستيكية داخل المشروب عند تعرضها للماء المغلي.

أكياس الشاي الفتلة: مخاطر صحية محتملة وتحذيرات طبية

أشارت الدكتورة نهلة إلى أن الجزيئات البلاستيكية التي تنتج عن أكياس الشاي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على الجهاز العصبي، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل ألزهايمر وغيرها من الأمراض المزمنة وأكدت أن هذه التأثيرات لا تظهر على الفور، لكنها تتراكم على مدى سنوات، ما يبرز أهمية الحذر عند اختيار أنواع الشاي.

كما نصحت بشرب الشاي التقليدي المعروف بـ”الشاي الكشري”، واختيار أكياس الشاي المصنوعة من مواد ورقية بدلاً من البلاستيكية لضمان تقليل المخاطر الصحية.

دراسات علمية تحذر من الجزيئات البلاستيكية الدقيقة

من جانب آخر، حذرت دراسة أجرتها جامعة برشلونة المستقلة، ونشرتها مجلة Chemosphere، من أن أكياس الشاي قد تطلق مليارات من المواد البلاستيكية الدقيقة داخل الجسم وقد أظهرت التجارب أن هذه المواد يمكن أن تمتصها الخلايا المعوية المنتجة للمخاط، مع احتمال وصولها إلى نواة الخلية حيث توجد المادة الوراثية.

وأعرب الباحثون عن قلقهم من التأثيرات طويلة الأمد لهذه الجزيئات، التي قد تؤثر على صحة الخلايا وتساهم في نشوء السرطان، بجانب تأثيرها المحتمل على الصحة الإنجابية من خلال تقليل حركة الحيوانات المنوية وانخفاض معدلات الخصوبة.

البلاستيك والسرطان: أدلة متزايدة

تشير الأدلة العلمية إلى أن البلاستيك قد يلعب دورا في المراحل المبكرة لنشوء السرطان وكشفت دراسات أن البلاستيك الدقيق قد يساهم في تسريع نمو الخلايا السرطانية، خاصة في الأمعاء، كما أظهرت تجارب أخرى علاقة محتملة بين البلاستيك وانخفاض الخصوبة، مما يشير إلى ضرورة اتخاذ تدابير أكثر صرامة للحد من تعرض البشر لهذه المواد.

توصيات للحماية من مخاطر أكياس الشاي

للحد من المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام أكياس الشاي الفتلة، يمكن اتباع النصائح التالية: