انت الأن تتابع خبر انسى الريجيم بعد الوصفة دي!!...دون الحاجة للرجيم” .. الفنانة “ليلى علوي” تكشف عن وصفة بسيطة متوفرة في كل مطبخ تقضي على الكرش المتدلي وتنقص الوزن !والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثيرين سواء كانو من السيدات او من الرجال هي مشكلة زيادة الوزن، حيث انه مع التقدم بالعمر تصبح مشكلة الزيادة بالوزن مشكلة صحية يمكن ان تتسبب في الكثير من الامراض واهمها السكر والزيادة من نسبة الكولستيرول بالدم وغيرهم، ولتجنب حدوث تلك المشاكل قد كشفت الفنانة المصرية ليلى علوي عن حل سحري يمكن من خلالة انقاص الوزن بدون الحاجة إلى عمل ريجيم ولا الذهاب إلى الجيم، حيث قد قالت الفنانة انها بعد استخدام تلك الوصفة والمواظبة عليها لمدة ثلاثة اشهر قد ساعدها هذا على التحكم في الشهية وفقدان الوزن الوائد في فترة قياسية

وصفة الزبادي والليمون لإنقاص الوزن