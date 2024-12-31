"الحل الأمثل لمشاكلك اليومية".. وداعًا للأرق! هذا البهار البسيط يحقق لك نومًا هادئًا ويخفف آلامك فورًا!

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رياض - احمد صلاح - العصفر، المعروف أيضًا في بعض المناطق بـ”الطرقم الأحمر”، هو نبات عشبي ينتمي إلى الفصيلة المركبة (Asteraceae) ويُستخدم العصفر منذ القدم في الطب التقليدي، وذلك لفوائده الصحية العديدة، حيث يحتوي على مجموعة من المركبات الطبيعية المفيدة للجسم.

الفوائد الصحية للعصفر

1. تحسين جودة النوم والتخلص من الأرق

يحتوي العصفر على مركبات طبيعية مثل مادة السيروتونين والزعفرانين، التي تساهم في تحسين الحالة المزاجية وتهدئة الأعصاب ويُعتقد أن هذه المركبات تعمل كمضادات طبيعية للتوتر والاكتئاب، مما يساعد على تهدئة العقل والجسم، وبالتالي تحسين جودة النوم والتخلص من الأرق.

2. تعزيز صحة العيون

العصفر غني بمركب اللوتين، الذي يلعب دورًا مهمًا في حماية صحة العينين ويعمل اللوتين كمضاد للأكسدة يحمي شبكية العين من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالعمر مثل التنكس البقعي.

3. دعم الصحة النفسية

مركب الزعفرانين الموجود في العصفر يُعتبر من مضادات الاكتئاب الطبيعية. يساعد هذا المركب في تحقيق توازن كيميائي في الدماغ، مما يعزز من الاستقرار النفسي ويقلل من أعراض القلق والتوتر.

4. فوائد أخرى

يحتوي العصفر على الأحماض الدهنية غير المشبعة، مثل حمض اللينوليك، التي تساعد في تحسين صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول الضار.

يُعتقد أن مستخلص العصفر يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، مما يساهم في تقليل الالتهابات المزمنة.

طريقة تحضير شاي العصفر

يمكن تحضير شاي العصفر بسهولة للاستفادة من فوائده الصحية، خاصة لتحسين النوم:

المكونات

ملعقة صغيرة من زهور العصفر المجففة.

كيس شاي أخضر أو أسود (اختياري).

كوب ماء مغلي.

ملعقة صغيرة من العسل (لتحلية).

طريقة التحضير

ضع زهور العصفر في كوب مع كيس الشاي (اختياري).

أضف الماء المغلي إلى الكوب.

غطِّ الكوب واتركه لمدة 10 دقائق لتتجانس المكونات.

صَفِّي المشروب وأضف العسل للتحلية.

يُفضل شرب الشاي قبل النوم بساعة للحصول على تأثير مهدئ ومريح.

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