انت الأن تتابع خبر كريم لبان الذكر والفازلين السحري لتفتيح الجسم وشد التجاعيد هيرجعك أصغر 10 سنين في أسبوع واحد بس! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العناية بالبشرة والجسم من الأولويات التي تبحث عنها النساء للحفاظ على مظهر شاب وجذاب حيث يعتبر لبان الذكر واحدا من أقوى المكونات الطبيعية التي استخدمت منذ القدم في التجميل والعناية بالبشرة وعند مزجه مع الفازلين نحصل على كريم سحري قادر على تفتيح البشرة وشد التجاعيد وترطيب الجلد بعمق مما يجعله بديلا طبيعيا وآمنا عن المنتجات الكيميائية.

فوائد لبان الذكر والفازلين للبشرة والجسم

لبان الذكر يتميز بخصائصه الفريدة التي تساعد في تفتيح البشرة وتوحيد لونها كما يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب التجاعيد وتقلل من الخطوط الرفيعة بينما يعمل الفازلين على ترطيب الجلد بعمق وتكوين طبقة حماية تمنع فقدان الرطوبة مما يجعله مثاليا لتنعيم البشرة والتخلص من الجفاف والتشققات خاصة في فصل الشتاء.

طريقة تحضير كريم لبان الذكر والفازلين في المنزل

لتحضير الكريم يتم نقع ملعقتين كبيرتين من لبان الذكر في كوب من الماء المغلي لمدة ليلة كاملة حتى يتحول الماء إلى لون أبيض حليبي بعد ذلك يتم تصفية الماء وخلطه مع ملعقتين كبيرتين من الفازلين الدافئ مع التقليب الجيد حتى تتجانس المكونات يتم نقل الكريم إلى عبوة نظيفة محكمة الغلق ويترك في الثلاجة لحين الاستخدام.

كيفية استخدام الكريم لتحقيق أفضل النتائج

للحصول على أفضل النتائج يتم غسل الوجه أو المنطقة المراد تفتيحها جيدا وتجفيفها برفق ثم يتم وضع كمية مناسبة من الكريم وتدليكها بحركات دائرية حتى تمتصها البشرة يفضل استخدام الكريم يوميا قبل النوم للحصول على تأثير مضاعف في تفتيح البشرة وترطيبها ويمكن استخدامه أيضا كقناع للوجه وتركه لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء الفاتر.

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