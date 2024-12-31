انت الأن تتابع خبر "ياريتني جربتها من زمان"..بذور الكتان ومعجزاتها ..تعيد شبابك حتى لو عمرك 70 سنة ..جربها وشاهد النتيجة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر بذور الكتان حل رائع جدًا وفعال للغاية في القضاء على الاسمرار الذي يظهر على الإنسان مع التقدم في العمر ، ويساهم في الحصول على بشرة رائعة وناعمة ووحدة اللون ، ويوجد العديد من الوصفات لبذور الكتان ، ولكن تشندتهر هذه الوصفة من أكثر الوصفات الآمنة على الوجه وتعطي نتيجة رائعة بسبب عناصرها الطبيعية والغير كيميائية ، وسوف ننشر لكم من خلال موقعنا الزهراء الإخبارية عن طريقة عمل وصفة بذور الكتان الرائعة للبشرة التي تمنعها من الاسمرار .

وصفة بذور الكتان للبشرة

المكونات :

1 ملعقة كبيرة من بذور الكتان .

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ( أو زيت الجلسرين ) .

1 كوب من الماء .

1 ملعقة كبيرة من جل الصبار .

2 عدد من ورق اللورا .

طريقة التحضير :