صبغ الشعر الأبيض باللون الأحمر اللامع باستخدام الكركديه طريقة طبيعية وصحية

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رياض - احمد صلاح - صبغ الشعر الأبيض بات حاجة ملحة لدى الكثيرين، سواء للنساء أو الرجال لاستعادة المظهر الشاب والجذاب في حين تتوافر العديد من الصبغات الكيميائية، يبحث العديد عن البدائل الطبيعية لتجنب الأضرار التي قد تصيب الشعر وفروة الرأس ومن بين هذه البدائل الطبيعية، يبرز الكركديه كحل مميز لصبغ الشعر الأبيض باللون الأحمر بطريقة صحية وآمنة، والكركديه ليس مجرد مشروب لذيذ بل يحتوي على فوائد عديدة ليمنح الكركديه لون أحمر جذاب يدوم لفترة طويلة، كما يحتوي الكركديه على مضادات أكسدة وفيتامينات تعزز من قوة بصيلات الشعر.

مكونات عمل صبغ الشعر الابيض

الكركديه كبديل مستدام في عصر أصبح فيه الاتجاه نحو البدائل الطبيعية ضرورة، يعد الكركديه خيار مثالي لمن يبحثون عن حلول صبغ الشعر دون الإضرار به فهو يجمع بين الفعالية والجمال مع الحفاظ على صحة فروة

الرأس والشعر:

نصف كوب من أوراق الكركديه المجففة أو مسحوق الكركديه.

كوبان من الماء النقي.

ملعقتان كبيرتان من الحناء (اختياري لتثبيت اللون).

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون (لترطيب الشعر).

خطوات تحضير صبغ الشعر الابيض

للحصول على لون أعمق وأكثر وضوح يمكن تكرار العملية مرتين أسبوعيا، مع تجنب تعريض الشعر للشمس مباشرة بعد الصبغة لتجنب بهتان اللون، واستخدام زيت طبيعي مثل زيت الأرغان أو جوز الهند بعد الصبغة لترطيب الشعر والحفاظ على لمعانه، وباستخدام الكركديه لن تحصل فقط على لون أحمر طبيعي ومميز، بل ستتمتع بفوائد مغذية تجعل شعرك أكثر صحة وجمال، طريقة صبغ الشعر الأبيض بالكركديه للحصول على أفضل النتائج، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة:

نقم بغلي الماء على نار متوسطة، أضافة أوراق الكركديه أو مسحوقه إلى الماء، واتركه يغلي لمدة 15 دقيقة حتى يتحول الماء إلى لون أحمر داكن.

صفي الخليط واترك السائل ليبرد، وإذا كنت ترغب في تثبيت اللون بشكل أكبر، أضافة الحناء إلى ماء الكركديه المصفى.

اخلطي المزيج جيدا حتى يتحول إلى قوام يشبه المعجون.

اغسلي شعرك جيدا للتخلص من الزيوت والأوساخ.

وزعي المزيج بالتساوي على الشعر الأبيض باستخدام فرشاة الصبغة.

تأكدي من تغطية كل الشعر الأبيض لضمان توزيع اللون.

نقم بتغطية شعرك بغطاء بلاستيكي أو قبعة استحمام.

اتركي الصبغة لمدة 4 ساعات للحصول على لون أكثر كثافة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر فقط دون استخدام الشامبو في البداية لضمان ثبات اللون.

يمكنك غسل الشعر بالشامبو في اليوم التالي.

يعمل الكركديه على ترطيب الشعر ومنع جفافه.

يساعد في تحسين صحة فروة الرأس بفضل تأثيره المحفز للدورة الدموية.

طرق صبغ الشعر بالكركادية

صبغ الشعر باستخدام الكركديه هو طريقة طبيعية تمنح الشعر لون مميز ولامع، ويمكن مزجه بمكونات مختلفة مثل الليمون، الزبادي، أو الخل للحصول على تأثيرات متنوعة.

إليك الطرق بالتفصيل لصبغ الشعر بالكركديه والليمون: