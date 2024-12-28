انت الأن تتابع خبر " هذا سر رشاقتي وجمالي " نادين نسيب تكشف عن عشبة سحرية موجودة في كل بيت.. تذيب دهون الكرش العنيدة؟ وصفة مضمونة 100% والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت النجمة اللبنانية الجميلة نادين نسيب نجيم عن طريقة سحرية لفقدان الوزن بسرعة ودون الحاجة إلى حمية ذكرت أنها استخدمت عشبة الزنجبيل، التي تسهم في تنظيم الشهية وتقليل الدهون في الجسم، جنباً إلى جنب مع الزنجبيل والقرفة، وقد استطاعت فقدان وزنها الزائد خلال بضعة أسابيع في هذا المقال، سنستعرض بعض الأعشاب القوية التي يجب أن تتواجد في كل مطبخ، وهي مفيدة جداً لمن يعانون من زيادة الوزن.

الزنجبيل: يعتبر الزنجبيل من أفضل الأعشاب لتنظيم الهضم وتقليل الشهية، حيث يعزز عملية الهضم ويسرع حرق الدهون في الجسم، مما يساعد في فقدان الوزن الزائد.

القرفة: تعد القرفة من الأعشاب الفعالة التي تحتوي على مواد تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتخفيف الشهية، كما تُعتبر من أفضل الأعشاب لتحفيز عملية حرق الدهون.

الشاي الأخضر: يعتبر الشاي الأخضر من الأعشاب المفيدة في تقليل الوزن الزائد وتنظيم الشهية، حيث يحتوي على مركبات نشطة تُساعد في تنشيط الأيض وحرق الدهون.

النعناع: يعتبر النعناع من الأعشاب التي تساهم في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الشهية، مما يساعد على التحكم بالوزن والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

آخر أعمال نادين نجيم هو مسلسل “صالون زهرة” من إخراج جو بوعيد وتأليف نادين جابر، حيث شاركها في البطولة عدد من النجوم.

يقدم المسلسل مزيجاً من الكوميديا والصراعات الدرامية في أحد الأحياء الشعبية في بيروت، حيث تقوم نادين نجيم بفتح متجرها الخاص لتقديم خدمات العناية للنساء.