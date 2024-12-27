انت الأن تتابع خبر كريم القهوة المعجزة لتبييض وتفتيح البشرة وتنقيتها من أي بقع وجلد ميت نهائياً من أول مرة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في العادة تلجأ الكثير من الفتيات والسيدات الذين يعانون من مشكلة إسمرار البشرة إلى الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على تفتيح البشرة بإستخدام الأجهزة والمستحضرات التي تعمل على تقشير البشرة ولكن تلك الإستخدامات غالية التكلفة بالإضافة إلى انها لا تعطي النتيجة التي ترغبين في الوصول إليها ونلاحظ البعض الآخر من الفتيات الذين يعانون من تلك المشكلة يقومون بإستخدام خلطات تساعد على تفتيح البشرة ولكن الخلطات الشائعة الإستخدام هي الخلطات الكيميائية المكونة من مواد فعالة تسبب تلف وتهيج للبشرة وعلينا بالمحافظة على البشرة من أي خطر لأن البشرة البيضاء النقية هي التي تعطي أي فتاة أناقتها وتجعلها تظهر بشكل جميل وجذاب وتعد من الخلطات الآمنة التي يمكننا وضعها على البشرة هي الخلطات الطبيعية التي تساعد على منح بشرتك الإشراقة والنضارة التي تجعلكي تلطلين بشكل رائع، وتعتبر وصفة كريم القهوة من الكريمات الجبارة التي تساعد على تفتيح البشرة خلال أول ثلاث أيام فقط وتعتبر تلك الوصفة طبيعية وعلينا بوضعها يوميا على البشرة قبل النوم بنصف ساعة حتى تحصلين على نتائج جبارة، وسوف نقدم إليكي ياعزيزتي طريقة عمل وصفة كريم القهوة لتفتيح البشرة ونقدم إليكي مكونات تلك الوصفة للحصول على النتيجة المبهرة.

المستحضرات التجميلية

التي تعمل على تفتيح البشرة متعددة حيث يجب علينا إستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل آمن وتعتبر وصفة كريم القهوة من الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة في نفس التوقيت بدون اي اضرار لذلك علينا بإستخدام تلك الكريم السحري الذي له نتائج جبارة وسحرية ورائعة.

مكونات عمل وصفة كريم القهوة لتفتيح البشرة

ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من القهوة.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

طريقة عمل وصفة كريم القهوة لتفتيح البشرة