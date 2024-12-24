انت الأن تتابع خبر لتجديد خلايا البشرة.. اقوى ماسكات الطماطم لبشرة مشرقة وأكثر نضارة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحتاج السيدات في أعمار مختلفة إلى استعمال أفضل ماسكات طبيعية منزلية للحفاظ على البشرة ولتجديد الخلايا من العوامل التي قد يتعرضن لها، وذلك نتيجة للتعرض إلى أشعة الشمس والأتربة وغيرها خصوصا في فصل الصيف، ومن هنا دعت الحاجة لإيجاد أسرع طرق العناية بالبشرة باستخدام الخلطات الطبيعية بدلاً من اللجوء لاستخدام مستحضرات التجميل، أو الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية قد تضر بصحة البشرة، ولهذا نرفق مجموعة من أقوى وصفات الطماطم لبشرة أكثر نضارة وحيوية يمكن تحضيرها في المنزل.

اقوى ماسكات الطماطم لبشرة مشرقة

يجب أن نعرف أولاً الفوائد الصحية للطماطم قبل نتطرق لمعرفة أفضل ماسكات الطماطم للعناية بالبشرة، حيث تعتبر أهم فوائدها في أنها تحارب الشيخوخة لكونها غنية بما يعرف بمضادات الأكسدة، كما أنها تعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها بسبب احتوائها على العديد من الفيتامينات، إضافة إلى أها تساعد في إزالة خلايا الجلد الميت وتعمل على تقشيره أيضاً، ومن أهم فوائد الطماطم للبشرة أنها تسهم في عملية تقليص المسامات الواسعة كذلك.

ماسك الطماطم والسكر لتجديد الخلايا

تخلط قشور الطماطم مع بعض من السكر البني في الخلاط الكهربائي للحصول على خليط متماسك ومتجانس.

يضاف للخليط حوالي عدد 5 قطرات من ماء الورد ثم يوزع هذا الخليط على البشرة.

يترك ماسك الطماطم للبشرة على الوجه مدة قرابة 10 دقائق حتى يتم تجديد خلايا البشرة.

أخيرا يغسل الوجه بماء بارد وتكرر العملية مرة كل أسبوع لتجديد الخلايا والحصول على بشرة أكثر نضارة وحيوية.

وصفة الطماطم والنشا لتجديد خلايا البشرة

النشا لا يقل أهمية للبشرة عن الطماطم، حيث يساعد هو الآخر على امتصاص الزيوت الزائدة في الوجه ويعمل كذلك على ترطيب بشرة الجلد مما يجعلها مشرقة ونضرة أيضا،

وحتى يمكن عمل ماسك الطماطم والنشا يجب إتباع الآتي:

نضع عدد ملعقة كبيرة واحدة من معجون طماطم على عدد 3 ملاعق كبيرة من الدقيق.

ونضيف لهم عدد بيضة واحدة فقط وكذلك ملعقة صغيرة من ليمون معصور ومضافاً لهم ملعقة نشا صغيرة.

خلط المزيج السابق جيداً في وعاء حتى تمام التماسك، ثم نطبق الخليط المتكون على البشرة من خلال فركه بحركات دائرية.

وبعد مضي 12 دقيقة