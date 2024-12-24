انت الأن تتابع خبر عشان وشك ينور.. أقوى خلطات لتبيض الوجه واليدين في أسبوع بدون أي تكلفة تذكر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلطات لتبيض الوجه واليدين في أسبوع، تتعرض الفتيات دائما إلى تحول لون بشرتها إلى اللون الداكن بشكل خاص فى فصل الصيف بسبب كثرة الخروج فى أشعة الشمس سواء للتنزه أو المصايف، وخاصة الأماكن المكشوفة مثل اليدين والرجلين مما يجعلها تشعر بالإحراج والخجل من الظهور أمام الآخرين، وتعد هذه المشكلة من المشاكل الشائعة والتي تأخذ وقتا طويلا لحلها، حيث أن مستحضرات التجميل الخاصة بتفتيح البشرة لا تعطى نتائج فورية من أول استخدام ولكن تحتاج المزيد من الوقت، ولكنك يمكنك صناعة كريم تفتيح طبيعي فى المنزل بمكونات طبيعية مع بعض الوصفات التي تساعد على تقشير البشرة وإزالة طبقات الجلد الميت عنها وإزالة التصبغات، فتتبعى الطرق التالية:

خلطات لتبيض الوجه واليدين في أسبوع

المكونات:

ملعقة من كريم جليسوليد.

ملعقة من الحليب المجفف.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة من نشا الذرة.

طريقة التحضير:

احضري وعاء ضعي به جميع المكونات بشكل تدريجي، مع تقليب الخليط لعدد من الدقائق حتى يتجانس ويصبح قوامه كريمي تماما.

استخدمي الكريم على بشرة نظيفة يوميا قبل النوم على مناطق الوجه واليدين، وستلاحظي الحصول على نتائج سريعة وفعالة وتمتعي ببشرة صافية ببياض الثلج وناعمة تماما.

وصفات تفتيح وتقشير اليدين

الزبادى والكركم

قومى بخلط ملعقة كبيرة من الزبادي مع نصف ملعقة صغيرة من الكركم، واخلطيهم معا جيدا ثم ضعي طبقة منه على اليدين لمدة 20 دقيقة، ثم يتم غسل اليدين جيدا بالماء ويتم تكرار هذه الوصفة عدة مرات أسبوعيا.

جل الصبار

يعد جل الصبار من مستحضرات التجميل الرائعة والفعالة فى التفتيح، فيمكنك استخدام جل الصبار يوميا على البشرة واليدين قبل الذهاب للنوم وغسله عند الاستيقاظ.

معجون اللوز

قومى بنقع حوالى 5 حبات من اللوز فى مقدار من الماء لمدة ليلة كاملة، اطحني حبات اللوز مع ملعقة كبيرة الحليب حتى تحصلي على معجون، ادهني بشرتك ويديك بهذا الخليط لمدة نصف ساعة ثم يتم شطفهما بالماء جيدا.

الزبادي والنشا