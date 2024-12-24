انت الأن تتابع خبر معجزة سحر احسن من ابر الانسولين.. عشبة يمنية شهيرة حيرت الأطباء بقدرتها الفائقة على ضبط مستوى السكر في الدم .. انسي الأدوية من بعدها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الإشارة إلى الأعشاب الطبيعية التي تظهر تأثيرا فعالا في خفض مستوى السكر في الدم، ربما أكثر من الأدوية الكيميائية وفي هذا الصدد تم اكتشاف نبتة يمنية شهيرة تنتشر في الأراضي الزراعية في العديد من المحافظات اليمنية تعرف باللهجة اليمنية باسم “العثرب”، وقد أظهرت دراسة ألمانية أن تناول هذه العشبة مرة واحدة في الأسبوع يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر.

دور عشبة العثرب في علاج مرض السكر

بعد إجراء العديد من الدراسات على هذه العشبة، تم اكتشاف أنها عند تناولها مباشرة أو على شكل عصير بعد وجبة الغداء، تعمل بشكل كبير عبر المركبات الموجودة فيها على توفير العديد من العوامل التي تساعد في خفض مستوى السكر في الدم، وأظهرت الدراسة أيضا أنه يفضل عدم تناولها على الريق نظرا لأنها تحتوي على مادة حامضية قد تؤثر على المعدة بالإضافة إلى قدرتها على محاربة السكر وتنظيم مستوياته في الدم، يعتبر العثرب كنزا طبيا لصحة الجسم.

عشبه العثرب وفوائدها

هي أزهار تتشكل في عنقود وتتميز بلون مزيج من الوردي والأحمر، بالإضافة إلى بعض الأزهار الوردية تعتبر هذه العشبة من الأشجار الطويلة العمر، ويعتقد الكثير من العلماء أنها معجزة تم اكتشافها حديثا نظرا لاحتوائها على العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان

ومنها: