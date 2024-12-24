انت الأن تتابع خبر هتخربي بيتك وهتموتي عيالك .. طبيبة استشارية تحذر من خطورة شرب عصير القصب يصيبك بالتسمم ويؤدي للوفاة .. متجيش تقول معرفش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية (EASHTN) في تصريح خاص لها، أن عصير القصب يحمل فوائد عديدة لكنه قد يكون ضاراً إذا لم تنظف معدات العصر أو عيدان القصب بشكل جيد، وسوف نوضح لكم التفاصيل كاملة اليوم عبر موقعنا الإخباري المتميز الزهراء من خلال السطور التالية في هذا المقال حول أضرار عصير القصب ومتى تظهر الأعراض وماهي الإسعافات الأولية، تابعوا معنا هذا المقال لمزيد من التفاصيل.

تصريحات الدكتورة شيماء فكري

وأضافت شيماء أن أعراض التسمم قد تظهر خلال ثوانٍ أو ساعات بعد تناول العصير وتتضمن اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل القيء والغثيان والإسهال والمغص.

وأكدت أن الإسعافات الأولية في حال ظهور أعراض التسمم تشمل شرب كمية من الماء لتعويض السوائل المفقودة تناول مطهر معوي تجنب الأطعمة الصلبة والحارة التي قد تزيد من المغص وأخذ قسط من الراحة، وفي حالة تفاقم الأعراض يجب التوجه إلى المستشفى.

وأشارت شيماء إلى أن غياب الأعراض بعد تناول عصير القصب يعد مؤشراً على سلامته وصحته.

أما عن فوائد عصير القصب، فهي تشمل: