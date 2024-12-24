تعرفى على أهمية البنجر للتوريد السريع للشفايف والخدود

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رياض - احمد صلاح - من أهم الاستخدامات المهمه لمكون البنجر أو المعروف بالشمندر، أنه يتمتع بخواص فريده لتحسين وتجديد خلايا البشرة وإعطائها التوريد والترطيب المطلوب، فإنه يساعد على حماية البشرة والوجه من التصبغات الجلديه التى تسبب قلق كبير عند النساء، فهو يوحد لون الوجه ويظهره بصورة مذهلة، ايضا يعالج حب الشباب ويخفى البثور الصغيرة، عن طريق وضعه مباشرة فى المكان المصاب، كما أنه يرطب الجلد الجاف ويزيل الكلف والتشققات الجلدية بشكل كبير لانه يرطب وينعم ويغذى خلايا البشرة، كما أنه يعطى توريد رائع للخدود والشفاه فهو يزيل اللون الاسود الذى يظهر بجانب الشفاة، ويتركها ورديه اللون وناعمه الملمس، وله خاصيه فريدة للقضاء على علامات الشيخوخة والتجاعيد المبكره، فمن الاسباب الرئيسيه التى تتسبب فى اغماق الشفايف والخدود التدخين بشراهة والعوامل الخارجية المؤثرة مثل التعرض المباشر لأشعة الشمس المحرقة والهواء البارد الذى يتسبب فى ظهور بعض القشور السمراء، لهذا نقوم باعداد هذه الخلطة السحرية التى تعمل على ترطيب وتنعيم الشفايف وجعلها وردية اللون خالية من التشققات ايضا تعطى الخدود شكل ولون طبيعى يجذب الإنتباه، لاكن عليكى اولا بالاهتمام بشرب كميه وفيره من الماء لتنعمين بوجه مشرق وله إطلالة رائعة، فى هذا المقال نوضح لكى كيفيه عمل خلطه التوريد الطبيعى بالشمندر أو المعروف بالبنجر،

الذى اعطا نتائج مبهرة للتوريد السريع اليك خلطة البنجر المنزلية لتوريد الشفايف والخدود .

يمكنك الحصول على شفاه ورديه اللون وناعمه الملمس خالية من التشققات الجلدية، أيضا تحصلين على توريد طبيعى يدوم طويلاً على الخدود، من خلال استعمال البنجر للتوريد والترطيب العميق للبشرة، أنه أفضل المكونات الطبيعية البسيطة التى تدخل فى إعداد خلطه سحريه تجعل الوجه نقى ونضر وله توريد طبيعى يجذب النظر، هذه الخلطة تحل مشكله تصبغات الشفايف وجعلها نقيه خالية من أي اسمرار وتزيل النمش والكلف المتواجد على الخدود واعطائها شكل طبيعى ساحر .

خلطه البنجر لتوريد الشفايف والخدود

مكونات خلطه البنجر للتوريد;

ربع كوب من ماء البنجر

ملعقتين من الفازلين الطبى

ملعقه من الجلسرين

ملعقه صغيره من زيت جوز الهند

طريقه تحضير واستخدام خلطة التوريد