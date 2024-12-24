"صدمة لعشاقها!"... نوع من الشكولاته به سم قاتل... خلي بالك عيالك هيموتوا بسببه!!

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رياض - احمد صلاح - لا شك أن الشوكولاتة، وخاصة الداكنة منها، تعد واحدة من أكثر الحلوى شعبية حول العالم، فهي ليست مجرد حلوى لذيذة، بل تحتوي على فوائد صحية عديدة جعلتها الخيار المفضل للكثيرين، ومع ذلك، أظهرت دراسة حديثة جانبًا صادمًا عنها، حيث تبين أنها قد تحتوي على معادن ثقيلة سامة تشكل خطورة على الصحة.

معادن ثقيلة في الشوكولاتة الداكنة

عن وجود الرصاص والكادميوم في منتجات الشوكولاتة الداكنة، وهما معادن ترتبط بمشاكل صحية مثل تلف الأعصاب، وأمراض الكلى، وحتى السرطان، وأوضحت أن السبب يعود إلى تلوث التربة التي تزرع فيها محاصيل الكاكاو بالمعادن الثقيلة نتيجة استخدام الأسمدة والملوثات الصناعية.

اختلاف التلوث بين المنتجات

من بين 72 منتجًا تم فحصها، تجاوز 43% منها الحد المسموح به للرصاص، و35% للكادميوم، وفقًا لقانون ولاية كاليفورنيا، وأكد الباحثون أن مستويات التلوث تختلف حسب المناطق وطريقة الزراعة، ورغم هذه النتائج، فإن تناول كميات صغيرة من الشوكولاتة الداكنة لا يزال آمنًا للبالغين الأصحاء، لكنه يمثل خطرًا على الأطفال والحوامل.

الاعتدال للحفاظ على الصحة

رغم هذه النتائج، لا تزال الشوكولاتة الداكنة غنية بالفلافونويد ومضادات الأكسدة المفيدة لصحة القلب والعقل، لذا، يوصي الخبراء بالاعتدال في تناولها لتجنب أي مخاطر صحية محتملة، خاصة في ظل التعرض لمصادر أخرى من المعادن الثقيلة.

كيف يمكن التقليل من المخاطر؟