انت الأن تتابع خبر «بدون كوافير ولا تكاليف».. حطي شوية قشر برتقال في الزيت المغلي هتوفرلك فلوس كتير وهتريحك على طول.. جربية ومش هتصدقي النتيجة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البرتقال من الفواكه التي تحتوي على فوائد عديدة الجسم، ولكن البعض يجهل فوائد قشور البرتقال ويقومون بالتخلص منها، ولكنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يعزز نمو الشعر ويعمل على تقويتها بشكل فعال إذا تم إضافته إلى بعض الزيوت، ويمكن عمل وصفات طبيعية للشعر باستخدام قشر البرتقال والتي يمكن التعرف عليها من خلال متابعة المقال التالي.

مكونات تحضير وصفة قشر البرتقال للشعر

يمكن تحضير وصفة سحرية للشعر للحصول على نتائج مذهلة في تقوية الشعر وزيادة طوله

وذلك باستخدام بعض المكونات التي تتمثل في الآتي:

قشر البرتقال.

زيت زيتون.

ملعقة قهوة.

حبة البركة.

كيفية تحضير وصفة قشر البرتقال

لكي يمكن الحصول على وصفة قشر البرتقال يجب اتباع الخطوات الآتية:

احضري وعاء مناسب وأضيفي به زيت الزيتون وضعيه على النار حتى يسخن.

أضيفي قشر البرتقال وقلبي المكونات واتركيها قليلا.

اتركي الخليط لكي يبرد ثم أضيفي إليه ملعقة القهوة والقليل من حبة البركة.

اتركي الخليط في مكان معتم لحين الاستخدام.

كيفية استخدام الوصفة على الشعر

يمكن تطبيق وصفة قشر البرتقال على الشعر للحصول على شعر صحي ومثالي وذلك باتباع الخطوات الآتية: