انت الأن تتابع خبر شعرك كله تجاعيد وخشن ونفسك يبقى حرير هقولك ازاي!!.. طريقه عمل كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن المجعد هيهفهف منك من جماله!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كيراتين الموز هو علاج طبيعي فعّال لفرد وتنعيم الشعر الخشن، وهو يعد بديلاً آمنًا ومغذيًا للمواد الكيميائية المستخدمة في صالونات التجميل، يعتمد كيراتين الموز على خصائص الموز الغني بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في ترطيب الشعر وتقويته، مما يجعله أكثر نعومة ولمعانًا، بالإضافة إلى ذلك يحتوي الموز على البوتاسيوم الذي يعزز مرونة الشعر ويمنع تقصفه، وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية تحضير كيراتين الموز في المنزل بخطوات بسيطة، وكيفية استخدامه للحصول على شعر ناعم وصحي.

طريقة عمل كيراتين الموز لفرد وتنعيم الشعر الخشن

كيراتين الموز هو علاج طبيعي يعتمد على خصائص الموز المغذية لترطيب وتنعيم الشعر، حيث يحتوي الموز على فيتامينات ومعادن مثل البوتاسيوم، التي تساعد في تقوية الشعر وتمنحه لمعة وصحة،

إليك طريقة التحضير:

مكونات كيراتين الموز

1 موزة ناضجة.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة كبيرة من العسل.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

قومي بهرس الموزة الناضجة جيدًا حتى تصبح ناعمة.

أضيفي زيت جوز الهند والعسل إلى الموز المهروس وامزجي المكونات جيدًا.

ضعي عصير الليمون واخلطي الخليط حتى يتجانس تمامًا.

طريقة الاستخدام