انسي الجيم والرجيم من النهاردة!!.. مشروب جبار يقضي على الكرش ودهون البطن نهائيًا... مش هتصدق النتيجة اللي هتشوفها!

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رياض - احمد صلاح - يعتبر البقدونس واحدًا من النباتات الشهيرة التي تعتبر اساسية في مختلف انواع الاطعمة،ولا يمكن الاستغناء عنها نهائيًا، حيث ان البقدونس يأتي ضمن النباتات التي تزهر وتنمو في المنطقة الخاصة بالبحر الابيض المتوسط، ليس هذا فقط بل ان له طعم مميز وهو الامر الذي يسهل من استخدامه سواء كان طازج او مجفف ايضًا،

فوائد البقدونس للجسم

يحتوي البقدونس على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات الهامة لكل جسم، حيث انه يحتوي على الكالسيوم والحديد والمنجنيز، اضافةً إلى احتوائة على مضادات الاكسدة ومضادات الالتهابات ايضًا وهو الامر الذي يجعله احد النباتات الصحية، وبعد إجراء مختلف انواع الدراسات قد وجد ان للبقدونس دور اساسي في التخسيس، حيث انه يعمل على الشعور بالإمتلاء مما يقلل من كمية السعرات الحرارية التي يمكن تناولها بصفة يومية، ومع مرور الوقت فإن هذا يؤدي إلى خفض الوزن بشكل كبير.

طريقة عمل مشروب البقدونس لخفض الوزن