انت الأن تتابع خبر وفري فلوس الكوافير لبيتك.. طريقه عمل كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن المجعد هيهفهف منك من جماله!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني الكثير من السيدات من مشكلة الشعر الخشن والمجعد، التي تجعل تسريحه والعناية به أمرًا صعبًا ويستهلك الكثير من الوقت والجهد لكن الحل ليس دائمًا في المنتجات الكيميائية باهظة الثمن، بل يمكن اللجوء إلى مكونات طبيعية آمنة وفعالة تعطيكِ نتائج رائعة دون أضرار جانبية في هذا المقال، سنقدم لكِ طريقة عمل كيراتين طبيعي منزلي بمكونات بسيطة لفرد وتنعيم الشعر بفعالية كبيرة.

فوائد الكيراتين الطبيعي للشعر

تنعيم الشعر المجعد يعمل الكيراتين الطبيعي على تنعيم ألياف الشعر من الجذور حتى الأطراف.

تقليل الهيشان يساعد على التحكم في الشعر المتطاير والهايش.

تغذية عميقة يمد فروة الرأس والشعر بالعناصر الغذائية الضرورية.

نتائج آمنة خالٍ من المواد الكيميائية الضارة التي قد تؤذي فروة الرأس

مكونات كيراتين طبيعي لفرد الشعر

حبة كوسة كبيرة مبشورة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من جل الصبار (الألوفيرا).

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة تحضير كيراتين الكوسة الطبيعي

1. تحضير الخليط ضعي الكوسة المبشورة في الخلاط الكهربائي وأضيفي زيت جوز الهند، جل الصبار، البيضة، والعسل.

2. مزج المكونات اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

3. تطبيق القناع ضعي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع التأكد من توزيعه بالتساوي.

4. التغطية والانتظار غطي شعرك بقبعة الاستحمام واتركي الخليط لمدة ساعة كاملة.

5. الغسل بالماء الفاتر اغسلي شعرك بشامبو خالٍ من الكبريتات وجففيه برفق.

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