الفوائد الرهيبة نتيجة وضع الليمون علي الفازلين للبشرة وصحة الجلد

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رياض - احمد صلاح - فوائد الليمون علي الفازلين، هناك العديد من الفوائد لاستخدام الليمون على الفازلين، حيث تستطيع من خلال وضعهم على البشرة لأن لهم القدرة على الترطيب وإزالة السموم المتراكمة بشكل آمن وفعال، ويمكن استخدامهم لعلاج حب الشباب وتقشير البشرة وشدها نظراً لاحتواء هذا المزيج على مواد مضادة للأكسدة قوية وفيتامين سي، وسوف نذكر في هذا المقال فوائد عديدة لاستخدام الليمون مع الفازلين.

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الليمون علي الفازلين

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يتم فيها دمج الفازلين مع الليمون، حيث يساعد ذلك في إزالة الانتفاخ الموجود تحت العينين ويزيل الهالات السوداء والألم في هذه المنطقة، ويفضل وضعه قبل النوم عدة دقائق للحصول على نتيجة مميزة.

إذا كنت تعاني من الجفاف يمكن إضافة الفازلين إلى الليمون ويوضع على البشرة، حيث يساعد ذلك منحها ما تحتاجها له كما أنه يساهم في علاج تهيج البشرة وحب الشباب ويساعد في إزالة الطفح الجلدي لأن الليمون يحتوي على مواد مضادة للالتهاب والبكتيريا ويمنع العدوى.

يمكن استخدام الفازلين والليمون للحصول على أقدام ناعمة عن طريق تقشيرها ويتم تحضير هذه الوصفة عبر إضافة ملعقة صغيرة من الفازلين على خمس قطرات من الليمون مع كمية بسيطة من الماء الدافئ وتوضع القدم فيها لمدة 15 دقيقة، ثم يتم بعد ذلك فرك الكعبين وارتداء جوارب من الصوف بعد وضع مرطب مناسب، قبل الذهاب إلى النوم لمنح الأقدام نعومة لا مثيل لها

فوائد الفازلين