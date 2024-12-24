انت الأن تتابع خبر التصلب اللويحي و معلومات عنه و مبادرة مجتمعية لدعم و مساندة المصابين في جدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التصلب اللويحي من الممكن أن تكون سمعت عزيزي القارئ عن ذلك المرض الذي يهاجم الجهاز العصبي و لكن ليس بشكل واسع ، فذلك المرض يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي نفسه ويهاجم الميلين الذي هو الغشاء المحيط بالأعصاب ، و تتعدد الأعراض لذلك المرض و مما يساعد على غموضه انه غير معروف فيدخل المريض في دائرة مفرغة من الاحتمالات وفي تلك المقالة سنطلعك على كل ما تريد معرفته عن ذلك المرض ومبادرة الشابة السعودية “أروى نصيف” لدعم و مساندة المصابين بذلك المرض تابعونا.

أعراض هجمة التصلب اللويحي

التصلب اللويحي و أعراضه

يصادف أن اليوم العالمي لمرض التصلب اللويحي يكون 30 مايو من كل سنة ، و أن ذلك اليوم يصبو إلى مواجهة الحواجز التي من الممكن ان تترك الأشخاص المصابين ليشعروا بالوحدة والعزلة

و التصلب اللويحي إذا تم احتواءه بشكل صحيح فلا يمكن ان يشكل خطرا ، ومن أعراضه المعروفة

التعب و الوهن في الجسم ، و الدوار

الخدر الذي يصيب الجسم و ليس مكان معين و لكنه غالبا ما يتم حدوثه في اليدين و القدمين و الجذع ، و من الممكن أن يكون بأكثر من شكل (أحادي أو ثنائي الجانب) و من الممكن ان تكون هجمات المرض في نفس المكان أو ان يتغير المكان

اضطراب في الكلام (ليس تلعثم بالمعنى المعروف)

ألم مجهول السبب بشكل عام

عدم توازن بشكل عام و عدم قابلية السير بشكل مستقيم على خط

تشنجات عضلية و اضطرابات في الرؤية

مبادرة مواجهة مرض التصلب اللويحي

قامت الشابة السعودية “أروى نصيف” بمبادرة مجتمعية في مدينة جدة و قامت بلقاء توعوي للتعريف بالمرض المناعي المزمن و خاصة ان أمراض المناعة في ظل الجائحة تعد بمثابة خطر على الأفراد ، فخصصت “نصيف” ريع تلك المبادرة إلى جمعية “أرفي للتصلب المتعدد” وذلك في المنطقة الشرقية و ذلك لدعم جهود وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية التي قامت بعدد من الفعاليات و البرامج التي هدفها توعية و تثقيف المواطنين من المرض

كيفية مواجهة هذا المرض

إذا كنت مصابا بالتصلب اللويحي بالفعل فنتمنى لك الشفاء في البداية

ثم أن هناك بعض الخطوات التي منها يمكنك أن تقلل أعراض المرض :-

الاحتفاظ بالرشاقة ودعم جهاز المناعة

يجب الحفاظ على العضلات عن طريق ممارسة الرياضة باستمرار ودعم الجهاز المناعي عن طريق تعزيزه بأكلات تقوية

الراحة التامة عند مواجهة حالات الإعياء

تجنب الحرارة العالية أو البرودة الشديدة

متابعة الطبيب الخاص بك باستمرار والالتزام بالعلاج المخصص

وفي النهاية