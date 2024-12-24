خلطة مذهلة لصبغ الشيب وستعيد شعرك الأبيض إلى لونه الطبيعيخلطة مذهلة لصبغ الشيب وستعيد شعرك الأبيض إلى لونه الطبيعي

انت الأن تتابع خبر خلطة مذهلة لصبغ الشيب وستعيد شعرك الأبيض إلى لونه الطبيعي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصفة طبيعية للشيب باللون الأسود، كما نعلم أن شعر المراة هو التاج الذي تتزين به وحين يبدأ الشعر الأبيض بالظهور تبدأ المراة معه بفقدان الثقة بالنفس وخاصة وإن كان ظهوره يرجع للشيب المبكر، وهناك عدد من الوصفات التي تتمكن من تغطية الشيب ومع تكرار استخدامها تصبح كعلاج دائم، ومن هذا المنطلق نقوم بالسطور التالية لتطرق أفضل الوصفات التي تخفي الشعر نهائيا.

صبغة طبيعية للشيب باللون الأسود

يعد اللون الأسود من أجمل وأكثر الألوان جاذبية كونه يبرز جمال المراة ومن خلال تحضير وصفة اليوم ستحصلين على لون أسود لامع، عليكي بتحضير كمية مناسبة من الحناء ويضاف عليها كمية من الفازلين ثم ضعي فوقها الأنديقو أو النيلة، امزجي المكونات معا ثم ابدئي بتوزيع الخليط على الشعر جيدا ثم لفي الشعر بمنشفة أو بكيس بلاستيك ويترك حتي مرور ساعتين ثم اغسلي الشعر بالماء الفاتر فقط دون إضافة شامبو.

من الوصفات ايضا التي تقوم على صبغ الشعر هي وصفة القرفة الصينية والمعروفة الكاسيا، وهي ليست مثل القرفة العادية كونها تحتوي على حمض الكريسوفانيم وهو المضادات الميكروبات التي تتشمل في مختلف انواع القرفة.

وتتميز القرفة الصينية بلون الأصفر الساطع ولديها القدرة في صباغة شيب الشعر سريعا من خلال استعمالها في تلوين الخصل البيضاء التي تغزو الشعر، فضلاً على امكانيتها في الزيادة من نعومة ولامعان الشعر.

وصفة الليمون لصبغ الشيب

يمكن الليمون على صبغ الشعر الابيض باللون الاصفر الفاتح، من خلال وضع كمية مناسبة من الليمون ويفضل أن يكون مع القشر ويضرب جيدا في الخلاط، ثم يوزع على الشعر ويفضل أن يترك لعدة ساعات او يتم الجلوس في الشمس لنتيجة مبهرة، كونه يعمل ببطء.

وصفة قشر الجوز لصبغ الشعر الأبيض

قشور الجوز لها دورا هاما في صبغ الشيب، حيث تمنح الشعر لونا بني غامق، وكل ماعليكي هو تقشير كمية من الجوز من يوضع في قدر ليغلي لمدة ساعة وبعد ان تبريد الماء يتم توزيعه على الشعر الأبيض، ثم يترك لمدة ساعة قبل لأن يشطف بالماء عليكي بتكرار تلك الوصفة مرة كل أسبوع للوصول للنتيجة المرغوبة.

وصفة البرتقال لصباغة الشعر باللون البرتقالي

من أفضل الألوان المميزة هو اللون البرتقالي المايل إلى اللون المحمر ومن الصعب الوصول لتلك الدرجة التي تبرز جمال الوجه كما أن اللون البرتقالي يليق ويتناسب مع جميع أنواع البشرة، يمكن الحصول عليه مع تحضير وعاء وأضافه به كوبان من عصير البرتقال ثم يضاف إليه نصف كوب من زيت جوز الهند أو الزيتون وذلك من أجل تسهيل عملية تمشيط العصير على الشعر، بعد توزيعه جيدا، ينبغي تركه لمدة ساعتين أو ثلاثة ثم يشطف بالماء الفاتر فقط ويفضل أن يغسل بخل التفاح إن وجد.

الجزر لصبغ الشيب باللون البرتقالي

من الوصفات التي تصبغ الشعر الأبيض باللون البرتقالي هي وصفة عصير الجزر التي تمنحك تغطية مثالية للشيب الذي يغزو الشعر بالكامل فقط عليكي خلط كوب من عصير الجزر مع كوب من عصير البرتقال ويضاف عليهم ربع كوب من زيت الزيتون ويوزع على الشعر المزيج ويترك وبعد مرور ساعتين يشطف الشعر بالماء البارد ، تكرر الوصفة مرة من كل أسبوع للحفاظ على اللون.عصير الليمون

وصفة عصير البصل مع عصير اللينون للتخلص من الشعر الابيض

مع خلطة عصير البصل وعصير الليمون ستتخلصين نهائيا من الشعر الابيض، فلكل مكون من المكونان يعمل سريعا على صباغة الشيب، حيث يقوم البصل بدوره في تعزيز نمو الشعر وخين هلكه مع عصير الليمون يعطيكي لون فاتح ولامعانا.

المكونات

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير البصل.

ثلاثة نلاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان من زيت الزيتون.

الطريقة