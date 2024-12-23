انت الأن تتابع خبر ازاي كل دا منعرفش.. مفاجاة صادمة ماذا يفعل اللب السورى فى جسم المرأة اذا تناولتة بشكل يومي..كنز موجود ومحدش يعرفه! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنت تبحثين عن وجبة خفيفة تجمع بين المذاق اللذيذ والفوائد الصحية، فإن اللب السوري، أو بذور دوار الشمس، هو الخيار المثالي هذا المكون البسيط والمحبوب يحتوي على ثروة غذائية مذهلة تدعم صحة المرأة في جميع المراحل العمرية.

أسرار اللب السوري لصحة المرأة

1. إشراقة البشرة ولمعان الشعر

اللب السوري غني بفيتامين E، الذي يعتبر من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية هذا الفيتامين يحمي بشرتك من أضرار الجذور الحرة، ويبقيها ناعمة ومشرقة كما يعمل على تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة أما بالنسبة للشعر، فهو يعزز نموه ويقلل من تساقطه، مما يمنحك شعرا صحيا وقويا.

2. قلب صحي وحياة أطول

تناول اللب السوري يوميا يساهم في تقوية صحة القلب بفضل احتوائه على الدهون غير المشبعة مثل أحماض أوميغا 6 هذه الدهون تخفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يحمي الشرايين ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب كما يحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم اللذين يساعدان في الحفاظ على ضغط دم متوازن.

3. عظام قوية مهما تقدّم العمر

اللب السوري هو صديق مثالي لعظامك فهو يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان في تعزيز قوة العظام بالإضافة إلى النحاس والفوسفور، اللذين يدعمان صحة العظام ويقللان من خطر الإصابة بهشاشتها، خاصة مع التقدم في العمر.

4. مزاج هادئ وعقل مسترخي