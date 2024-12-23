كريم لبان الدكر كولاجين طبيعي أقوي كريم لشد البشرة والجسم والتخلص من التجاعيد

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رياض - احمد صلاح - كريم لبان الدكر كولاجين طبيعي أقوي كريم لشد البشرة والجسم لبان الدكر يستخدم منذ العديد من السنين وينتشر بكثرة وخاصة بين العرب، حيث أن لبان الدكر له العديد من الفوائد العديدة على سبيل المثال تفتيح البشرة، كذلك يستخدم كقناع فعال لتبييض البشرة وترك الرائحة وترطيب وقفل المسام الواسعة، كما أنه يساعد على تحفيز الغدة الدرقية ويساعد على تقليل الوزن الزائد، بالإضافة إلى ذلك لبان الدكر محتوي على الكولاجين الطبيعي، لذا يمكن استخدامها أيضًا لعلاج مشاكل الجلد.

كريم لبان الدكر كولاجين طبيعي أقوي كريم لشد البشرة والجسم

المكونات المستخدمة:

ملعقتان كبيرتان من علكة الدكر.

كوب من الماء المغلي.

كيفية التحضير والاستخدام

نقع لبان الدكر في الماء المغلي وغطيه طوال الليل حتى يتحول لون الماء إلى الأبيض واللون.

وبعد التصفية ضعه في قنينة زجاجية وضعه في الثلاجة.

استخدمي قطعة قماش قطنية نظيفة لمسح الوجه والجلد بالماء المنقوع.

اتركيه لمدة ربع ساعة على الأقل، ثم اشطفي الوجه بالماء الدافئ، ثم رطبي البشرة بالكامل.

غسول لبان الدكر للبشرة :

ضعي كمية مناسبة من لبان الدكر في القليل من الماء، اغليها على نار خفيفة.

اخلطيها بقليل من ماء الورد بعد أن تبرد، واغسلي الجلد على الأقل 2 مرة يومياً.

هذا المزيج يتم وضعه في الصباح وقبل النوم، لأن الاستخدام المنتظم لهذه التركيبة.

يمكن أن يعالج البقع الداكنة على الجلد ويجعلها بيضاء وزهرية.

فائدة منقوع لبن الدكر للبشرة

خبراء التجميل يقولون إن الاستخدام الدائم للبان الدكر المنقوع يمكن أن: