انت الأن تتابع خبر «ياريتني عرفتها من زمان».. كيفية تحضير حمام زيت طبيعي للأظافر في المنزل | سيلفتي الأروبة قالتلي عليها والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد الأظافر من العناصر الأساسية التي تعزز من جمال اليدين وتضفي عليها لمسة من الأناقة، ولذلك يحرص الكثيرون على العناية بها بطرق طبيعية وفعّالة من بين هذه الطرق، يُعتبر حمام الزيت للأظافر أحد الحلول المثالية لتقويتها وترطيبها، حيث يساعد في علاج مشاكل مثل الجفاف والتقصف الناجم عن عوامل بيئية أو ملامسة المياه بشكل متكرر.
فوائد حمام الزيت للأظافر
- يعتبر حمام الزيت من أفضل العلاجات الطبيعية للأظافر، وذلك بفضل الزيوت الطبيعية التي تحتوي على العديد من الفوائد مثل الفيتامينات والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة من أبرز الزيوت التي يمكن استخدامها في هذا الحمام: زيت الزيتون، زيت اللوز الحلو، زيت جوز الهند، زيت الأرجان، وزيت شجرة الشاي هذه الزيوت تعمل على ترطيب وتقوية الأظافر، مما يساعد في تحسين مظهرها ويعزز من نموها.
طريقة تحضير حمام الزيت للأظافر في المنزل
- إليكِ خطوات بسيطة لتحضير حمام زيت فعال للأظافر يمكنكِ تطبيقه بسهولة في المنزل:
المكونات والأدوات المطلوبة:
- الزيوت الطبيعية التي تفضلينها (مثل زيت الزيتون، زيت اللوز، أو زيت جوز الهند).
ماء دافئ.
- فرشاة صغيرة لتدليك الأظافر.
وعاء صغير.
- منشفة دافئة أو قفازات قطنية.
طريقة التحضير والاستخدام:
- 1. تنظيف الأظافر: بدايةً، قومي بتنظيف الأظافر جيدًا باستخدام الماء والصابون لإزالة أي أوساخ أو زيوت عالقة إذا كان هناك طلاء أظافر، يجب إزالته باستخدام الأسيتون لتجنب جفاف الأظافر.
- 2. تحضير الزيت: ضعي ملعقتين من الزيت الذي اخترتيه في وعاء صغير، ثم سخني الزيت قليلًا باستخدام الميكروويف أو عن طريق الحمام المائي.
- 3. إضافة الزيوت الإضافية: أضيفي 3 قطرات من زيت فيتامين (E) مثل زيت اللافندر أو زيت النعناع لزيادة فوائد حمام الزيت.
- 4. نقع الأظافر: أضيفي الماء الدافئ إلى خليط الزيوت في الوعاء، ثم ضعي يديكِ أو قدميكِ في الوعاء لمدة 15 دقيقة لضمان تغطية الأظافر بالكامل بالزيت.
- 5. التدليك: بعد النقع، استخدمي الفرشاة لتدليك الأظافر والجلد المحيط بها بلطف وبحركات دائرية يساعد التدليك على تنشيط الدورة الدموية ويدعم امتصاص الزيت بشكل أفضل.
- 6. الاسترخاء: ارتدي قفازات قطنية أو لف يديكِ بمنشفة دافئة لمدة 10 دقائق لتوفير الرطوبة المثالية للأظافر.
- 7. غسل الأيدي: بعد مرور الوقت المحدد، اغسلي يديكِ بالماء الفاتر مع صابون مناسب لبشرتكِ، ثم جففيها برفق.