«وداعا للبراز المتحجر والم القولون»... شابّة أردنية تكشف عن أعشاب طبيعية فعّالة لتنظيف القولون وتحسين وظائف الجهاز الهضمي

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رياض - احمد صلاح - يُعد القولون من الأجزاء الرئيسية في الجهاز الهضمي، حيث يلعب دورًا حيويًا في امتصاص الماء والعناصر الغذائية المتبقية من الطعام، وإكمال عملية الهضم ومع ذلك، قد تتراكم الفضلات أحيانًا بشكل يؤدي إلى الإمساك أو تكوّن ما يُعرف بالبراز المتحجر وفي هذا السياق، كشفت شابة أردنية عن فوائد بعض الأعشاب الطبيعية المتوفرة في كل مطبخ، التي تساهم في تنظيف القولون وتعزيز صحته بشكل سريع وفعّال.

القولون ودوره في الجسم

القولون هو أنبوب عضلي يصل طوله إلى حوالي ستة أقدام، يمتد بين الأمعاء الدقيقة والمستقيم يتكون من عدة أجزاء، منها القولون الصاعد، النازل، السيني، والأعور يقوم القولون بامتصاص الماء والعناصر الغذائية، إضافةً إلى تسهيل التخلص من الفضلات لذلك، يُعد الحفاظ على نظافته أمرًا ضروريًا لتحسين وظائف الجهاز الهضمي بشكل عام.

عشبة السنا: ملين طبيعي قوي

تعتبر عشبة السنا من أبرز الأعشاب المستخدمة في الطب التقليدي لتنظيف القولون تُحفّز هذه العشبة حركة الأمعاء، مما يساعد على التخلص من الفضلات المتراكمة ويُفضل تناولها على شكل شاي يتم تحضيره بغلي الأوراق في الماء، مع إمكانية إضافة القرفة أو الزنجبيل لتحسين النكهة ومع ذلك، ينبغي استخدامها بحذر وتحت إشراف طبي، لتجنب أي آثار جانبية مثل الغثيان أو التقلصات.

الليمون: مشروب طبيعي للتخلص من السموم

يمتاز عصير الليمون بخصائصه المنظّفة للجهاز الهضمي يمكن تحضير مشروب مكون من عصير ليمون طازج مع ماء دافئ، مضاف إليه ملعقة صغيرة من العسل ورشة من الملح يُفضل تناول هذا المشروب صباحًا على معدة فارغة لتحفيز عملية الهضم وتنظيف القولون بفعالية.

الدردار الأحمر: العشبة التي توازن الجهاز الهضمي

يُعرف الدردار الأحمر بقدرته على تهدئة بطانة المعدة ومعالجة كل من الإمساك المزمن والإسهال الحاد تعمل هذه العشبة على تكوين طبقة واقية في الجهاز الهضمي، مما يساعد على تقليل الحموضة وتحسين قوام البراز لتحقيق أفضل النتائج، يُنصح بشرب كميات كافية من الماء عند تناول الدردار الأحمر.

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