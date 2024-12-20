أسهل طريقة لعمل كريم البقدونس المدهش في إزالة التجاعيد وتبييض الوجه

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رياض - احمد صلاح - يتميز كريم البقدونس ، بقدرة الفعالة في حماية البشرة من عوامل الطبيعة الضارة، التي تسبب تراكم الأوساخ والفطريات على الجلد فتعمل على تراكم الدهون، يمنح الكريم الوجه النعومة والنضارة ويخفي علامات تقدم العمر والتجاعيد بفاعلية رهيبة من أول استخدام، يدخل البقدونس في علاجات كثير من الأمراض الجلدية، لأنه غني بالفيتامينات، والحديد، والزنك الهامة لصحة الجلد، فهو يعالج التقرحات، والاحمرار الذي يصيب الجلد، وهو من أفضل الكريمات التي تعالج حب الشباب وتزيل التجاعيد في وقت قصير، يساعد الكريم على تفتيح المناطق الحساسة ويزيل الاسمرار منها ويطهرها من البكتيريا والفطريات

مكونات كريم البقدونس المدهش

يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

كوب من ماء البقدونس المغلي.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البقدونس المدهش وهى كالتالي:-

نحضر إناء ونضع ماء البقدونس، والنشا، وماء الورد ونذوبهم تمامًا مع بعض.

نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يبح الخليط ثقيل القوام.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد.

ثم نحضر علبة فارغة ونضع بها الخليط، ثم نضيف اليه زيت الزيتون وزيت اللوز ونقلبهم حتى يتجانس الخليط ويصبح كريمي القوام.

نحتفظ بالعلبة في الثلاجة، ثم نضع الكريم في الصباح والمساء قبل النوم حتى نحصل على نتائج مذهلة سوف تبهرك.

طريقة عمل ماسك البقدونس والحلبة للتفتيح البشرة

سوف نتعرف على خطوات عمل الماسك وهى كما الآتي:-

نحضر طبق صغير ونضع ملعقة من مسحوق الحلبة الناعم، وملعقة من الكركم، وملعقة من العسل ثم نضيف ماء البقدونس بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة.

نقوم بفرد الماسك على الوجه بالتساوي، ونتركه لمدة 20 دقيقة حتى يجف.

ثم نقوم بفرك الماسك باليد بحركة دائرية حتى تزيل الجلد الميت والاسمرار.

نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ونقوم بدهن الوجه بزيت اللوز المر حتى نساعد على ترطيبه.

خلطة البقدونس السحرية في إزالة الرؤوس السوداء

سوف نتعرف على طريقة التحضير وهى كما يلي:-

نحضر حزمة من البقدونس ونقوم بخلطها في الخلاط الكهربائي.

ثم نقوم بوضع الخليط على مكان البثور، ثم نقوم بعمل حمام ماء من البخار لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نقوم بتدليك الرؤوس السوداء بحركة دائرية حتى نتخلص من البثور المزعجة.

نكرر وضع الماسك ثلاث مرات حتى نتخلص من البثور ونجعل الوجه صافي.

ماسك البقدونس لتفتيح البشرة

سوف نتعرف على تحضير الماسك وهى كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به حزمة من البقدونس ونقوم بفرمها جيدًا.

نقوم بوضع الخليط في علبة فارغة، ثم نقوم بوضع الخليط على الوجه ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد كريم البقدونس للبشرة